Раніше президент Венесуели Ніколас Мадуро заявляв, що країна планує випустити державну криптовалюту «петро», яка буде забезпечуватися нафтою.
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Додано: Нед 07 січ, 2018 19:22
Венесуела забезпечить свою криптовалюту 5 млрд барелів нафти
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Дивися повний текст Венесуела забезпечить свою криптовалюту 5 млрд барелів нафти.
Додано: Нед 07 січ, 2018 19:22
Государственная криптовалюта - нонсенс! Криптовалюты (биткоин) были созданы для уничтожения монополии государства на производство денег! Только деньги, удовлетворяющие данному условию, имеют право называться криптовалютами, все остальное от лукавого (тот же риппл - это обыкновенный фиат)
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