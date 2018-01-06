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Венесуела забезпечить свою
криптовалюту 5 млрд барелів нафти

Венесуела забезпечить свою криптовалюту 5 млрд барелів нафти
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 07 січ, 2018 19:22

Венесуела забезпечить свою криптовалюту 5 млрд барелів нафти

Пропонуємо до обговорення:
Раніше президент Венесуели Ніколас Мадуро заявляв, що країна планує випустити державну криптовалюту «петро», яка буде забезпечуватися нафтою.

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R2
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Повідомлення Додано: Нед 07 січ, 2018 19:22

Государственная криптовалюта - нонсенс! Криптовалюты (биткоин) были созданы для уничтожения монополии государства на производство денег! Только деньги, удовлетворяющие данному условию, имеют право называться криптовалютами, все остальное от лукавого (тот же риппл - это обыкновенный фиат)
Ferox
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Модератори: Irina555, ТупУм, Модератор

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