Раніше президент Венесуели Ніколас Мадуро заявляв, що країна планує випустити державну криптовалюту «петро», яка буде забезпечуватися нафтою.
Дивися повний текст Венесуела забезпечить свою криптовалюту 5 млрд барелів нафти.
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Додано: Нед 07 січ, 2018 19:22
Венесуела забезпечить свою криптовалюту 5 млрд барелів нафти
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Венесуела забезпечить свою криптовалюту 5 млрд барелів нафти.
Додано: Нед 07 січ, 2018 19:22
Государственная криптовалюта - нонсенс! Криптовалюты (биткоин) были созданы для уничтожения монополии государства на производство денег! Только деньги, удовлетворяющие данному условию, имеют право называться криптовалютами, все остальное от лукавого (тот же риппл - это обыкновенный фиат)
Додано: Пон 08 січ, 2018 11:20
Обеспечено нефтью? Мадуро будет отправлять майнерам по барелю-другому нефти по первому требованию?)))
Додано: Пон 08 січ, 2018 11:23
Вся украинская общественность в едином порыве требует не отставать от рыночных тенденций и выпустить свою собственную криптовалюту - "педро", и немедленно обеспечить ее шоколадом!
Додано: Пон 08 січ, 2018 11:59
Потрібно її забезпечити цукерками "п'яна вишня", одна "п'яна вишня" до одного "педро".
Тримаючи кошти в банках, ти наносиш збиток державі тому всі твої угоди з банками нікчемні - так вважає ФГВФО.
Ти або не розумієш що робиш або сподіваєшся на ФГВФО. Тому ти або божевільний або свідомо хочеш нанести збиток державі.
Додано: Пон 08 січ, 2018 12:04
Так монополии и не будет. Если принцип будет такой как у биткоина. Плюс анонимность. А обеспечение нефтью может дать очень хорошие перспективы для этой валюты.
Лукашенко выпустит валюту обеспеченную картошкой.
Аргентина - говядиной.
Франция - коньяком.
...
Тримаючи кошти в банках, ти наносиш збиток державі тому всі твої угоди з банками нікчемні - так вважає ФГВФО.
Ти або не розумієш що робиш або сподіваєшся на ФГВФО. Тому ти або божевільний або свідомо хочеш нанести збиток державі.
Додано: Пон 08 січ, 2018 14:09
а Украина чем обеспечит?
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