RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Венесуела забезпечить свою
криптовалюту 5 млрд барелів нафти

Венесуела забезпечить свою криптовалюту 5 млрд барелів нафти
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 07 січ, 2018 19:22

Венесуела забезпечить свою криптовалюту 5 млрд барелів нафти

Пропонуємо до обговорення:
Раніше президент Венесуели Ніколас Мадуро заявляв, що країна планує випустити державну криптовалюту «петро», яка буде забезпечуватися нафтою.

Дивися повний текст Венесуела забезпечить свою криптовалюту 5 млрд барелів нафти.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 79140
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 114 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 07 січ, 2018 19:22

Государственная криптовалюта - нонсенс! Криптовалюты (биткоин) были созданы для уничтожения монополии государства на производство денег! Только деньги, удовлетворяющие данному условию, имеют право называться криптовалютами, все остальное от лукавого (тот же риппл - это обыкновенный фиат)
Ferox
Аватар користувача
 
Повідомлень: 449
З нами з: 17.03.14
Подякував: 92 раз.
Подякували: 72 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 08 січ, 2018 11:20

Обеспечено нефтью? Мадуро будет отправлять майнерам по барелю-другому нефти по первому требованию?)))
antey1969
Аватар користувача
1

 
Повідомлень: 6390
З нами з: 30.11.11
Подякував: 587 раз.
Подякували: 1439 раз.
 
Профіль
2
1
Повідомлення Додано: Пон 08 січ, 2018 11:23

Вся украинская общественность в едином порыве требует не отставать от рыночных тенденций и выпустить свою собственную криптовалюту - "педро", и немедленно обеспечить ее шоколадом!
antey1969
Аватар користувача
1

 
Повідомлень: 6390
З нами з: 30.11.11
Подякував: 587 раз.
Подякували: 1439 раз.
 
Профіль
2
1
Повідомлення Додано: Пон 08 січ, 2018 11:59

  antey1969 написав:Вся украинская общественность в едином порыве требует не отставать от рыночных тенденций и выпустить свою собственную криптовалюту - "педро", и немедленно обеспечить ее шоколадом!

Потрібно її забезпечити цукерками "п'яна вишня", одна "п'яна вишня" до одного "педро".
Тримаючи кошти в банках, ти наносиш збиток державі тому всі твої угоди з банками нікчемні - так вважає ФГВФО.
Ти або не розумієш що робиш або сподіваєшся на ФГВФО. Тому ти або божевільний або свідомо хочеш нанести збиток державі.
cannabis_ua
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2234
З нами з: 27.02.09
Подякував: 182 раз.
Подякували: 432 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 08 січ, 2018 12:04

  Ferox написав:Государственная криптовалюта - нонсенс! Криптовалюты (биткоин) были созданы для уничтожения монополии государства на производство денег! Только деньги, удовлетворяющие данному условию, имеют право называться криптовалютами, все остальное от лукавого (тот же риппл - это обыкновенный фиат)

Так монополии и не будет. Если принцип будет такой как у биткоина. Плюс анонимность. А обеспечение нефтью может дать очень хорошие перспективы для этой валюты.
Лукашенко выпустит валюту обеспеченную картошкой.
Аргентина - говядиной.
Франция - коньяком.
...
Тримаючи кошти в банках, ти наносиш збиток державі тому всі твої угоди з банками нікчемні - так вважає ФГВФО.
Ти або не розумієш що робиш або сподіваєшся на ФГВФО. Тому ти або божевільний або свідомо хочеш нанести збиток державі.
cannabis_ua
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2234
З нами з: 27.02.09
Подякував: 182 раз.
Подякували: 432 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 08 січ, 2018 14:09

  cannabis_ua написав: Так монополии и не будет. Если принцип будет такой как у биткоина. Плюс анонимность. А обеспечение нефтью может дать очень хорошие перспективы для этой валюты. Лукашенко выпустит валюту обеспеченную картошкой. Аргентина - говядиной. Франция - коньяком. ...

а Украина чем обеспечит?
ceba
 
Повідомлень: 2460
З нами з: 12.03.16
Подякував: 65 раз.
Подякували: 197 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 34 гостей
Модератори: Irina555, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Інвестори вивели з України $1,8 млрд дивідендів
R2 » Суб 06 січ, 2018 19:00
3 147
Переглянути останнє повідомлення
Нед 07 січ, 2018 18:32
adikali
У КМДА показали схему нової окружної дороги за 2 млрд...
R2 » Сер 03 січ, 2018 17:35
3 174
Переглянути останнє повідомлення
Сер 03 січ, 2018 21:06
Олег77
Айфони навчили майнити криптовалюту
R2 » П'ят 29 гру, 2017 09:10
1 75
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 29 гру, 2017 09:10
serg_vronsky
реклама

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Мегабанк (2040)
08.01.2018 14:15
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.