У Мінрегіоні обіцяють написати новий закон, в якому максимально врахують інтереси мешканців.
Дивися повний текст Як будуть зносити хрущовки в Україні.
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Нед 07 січ, 2018 22:46
Як будуть зносити хрущовки в Україні
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Як будуть зносити хрущовки в Україні.
Додано: Нед 07 січ, 2018 22:46
Это получается льготникам, что стоят в очереди на жильё, дадут квартиры в новых домах, а всем не льготникам купят квартиры такой же площади в старом жилом фонде- брежневках и проч. панельках? И где сейчас строят 3-х комнатные квартиры общей площадью 54 м2, как есть в хрущёвках? В новых домах даже 2-х комнатные уже от 60 м2. А переезжать из хруща в такую же люди не станут, гарантирую. В хрущах внешние стены намного толще чем в 9-ти этажках 70-х, 80-х гг. и зимой в домах тепло без утепления фасада.
Востаннє редагувалось nittochca в Нед 07 січ, 2018 23:06, всього редагувалось 1 раз.
Справедливость или несправедливость закона измеряется большим или меньшим благополучием народа. (Гельвеций)
Додано: Нед 07 січ, 2018 23:05
Хорошо бы чиновникам из Минрегиона, не сумевшим удержать собственный бизнес, вспомнить место, где рукав пришивается. Сейчас, я поменяю свою сталинку бизнес-класса с оцинкованными трубами, толстенными стенами и потолками в 3 метра на эконом-жилье от Парцхаладзе, в пределах населенного пункта.
Додано: Нед 07 січ, 2018 23:20
Уже в микрорайонах с хрущёвками все свободные площадки застроили высотками, и для стартовых домов свободные места не везде есть. Ещё через пару годиков для стартовых домов останутся площадки за окружной дорогой. Вот очередникам -льготникам, возможно, в первую очередь и предложат жильё там.
Справедливость или несправедливость закона измеряется большим или меньшим благополучием народа. (Гельвеций)
Додано: Пон 08 січ, 2018 00:19
Re: Як будуть зносити хрущовки в Україні
Если семья живёт в кирпичной трёшке в 54-56 м2 рядом с метро, сквером, садиками и школами, супермаркетами, а им взамен предложат хатку такой же площади даже в том же районе, какой смысл съезжать? Если люди давно обжились, кучу бабок и времени вложили в ремонты, они не станут менять шило на мыло. На ремонты в новом жилье 50000 грн. и более у многих нет. А ещё переезд с вещами и мебелью это не в отпуск прокатиться, требует много сил, времени и затрат. Допускаю, согласятся жильцы с 5-х этажей, да с однушек, переехать в однушку на 40 м2, вместо однушки 28 м2.
Если владельцы хрущёвского жилья откажутся выселяться, как с ними предполагается поступать?
Сделать ремонт в квартире 50м2, купленной на вторичном рынке, поменять всё на новое, это сумма получится от 200 тыс. грн, по теперешним ценам, а через лет 5 стоимость вырастет ещё раза в 2, если не более.
Додано: Пон 08 січ, 2018 00:49
Re: Як будуть зносити хрущовки в Україні
Нафиг мне такое счастье надо, у меня хрущевка, хороший прицентр, средний этаж теплей чем чешки и тетин кирпичный дом 1991 года постройки тоже средние этажи, мамин только кирпичный утепленный дом 2013 года постройки такой же теплый как моя хрущевка. Мы все живем в пределах 5 минут ходьбы друг от друга, я, мама, брат, тетя, специально так покупали. Зачем мне такое счастье, тем более что как написано в статье отселят непонятно куда, да еще и площадь с комнатами должны быть аналогичные, а у меня трешка 57 квадратов, что это за трешку они должны сейчас построить на эти 57 кв., я такие и не видел сейчас что бы строили такие скворечники, трешки начинаются от 80 метров, я что еще за то что меня выселят непонятно куда на хутор бабочек ловить, что должен буду еще доплатить за эти лишние квадраты или согласиться на скворечник в 57 метров, да ну нах мне такие благодетели нужны, я ремонт сделал, мне в моем районе и в хруще хорошо с таким условиями отселения как они предлагают. Плевать они хотели на то, что у нас право частной собственности неприкосновенно якобы....им главное, что мой хрущь в хорошем районе и они смогут его снести, построить и продать за хорошие деньги, а меня отселить куда то в такой же скворечник в мухосранск. Короче, по ходу, олигархи от строительного бизнеса закон принимают под и для себя
Додано: Пон 08 січ, 2018 00:53
да кто вас спрашивать будет ? Идут по московской модели. Кто недоволен - барахло на улицу , дом - под бульдозер , дали квартиру в 70 километрах от москвы - и не чирикай.
Додано: Пон 08 січ, 2018 01:27
Не пишите ерунду, на данный момент там все как по мне урегулировано, для того что бы снесли надо что бы проголосовало две трети жильцов за снос, можно обращаться если что в суды, дают в том же районе за исключением пары районов на окраинах Москвы в которых при ренновации могут дать в пределах всей Москвы, понятно что вряд ли им дадут в центре Москвы но ни о каких 70 километрах от Москвы и речи быть не может. Кроме того под равноценным понимают не то же самое количество комнат и площади, а количество комнат и площадь не меньше чем сносимое и реально получится на 30-50 % площадь больше при сносе например трешки хрущя за счет того, что люди получат трешку в которой больше по площади коридоры, раздельные санузлы, большую по площади кухню, возможно комнаты больше по площади и ничего доплачивать за "лишние" метры не надо. Да, у них там были на начальном этапе программы непонятки, но к данному моменту они их урегулировали законодательно.
См. Федеральный закон от 1 июля 2017 года № 141-ФЗ "О внесении изменений в Закон Российской Федерации "О статусе столицы Российской Федерации" и отдельные законодательные акты Российской Федерации в части установления особенностей регулирования отдельных правоотношений в целях реновации жилищного фонда в субъекте Российской Федерации - городе федерального значения Москве"
Дата подписания 1 июля 2017 г.
Опубликован 4 июля 2017 г.
Вступает в силу 1 июля 2017 г.
Статья 7-1. Выявление и учет мнения собственников помещений и нанимателей жилых помещений при формировании и реализации программы реновации. Информирование по вопросам осуществления реновации
Формы и порядок выявления и учета мнения собственников помещений и нанимателей жилых помещений при формировании и реализации программы реновации, в том числе путем проведения общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме, устанавливаются нормативными правовыми актами города Москвы с учетом положений настоящей статьи.
В проект программы реновации могут быть включены только многоквартирный дом первого периода индустриального домостроения, аналогичный ему по характеристикам конструктивных элементов многоквартирный дом, в которых собственники жилых помещений и наниматели жилых помещений не менее двух третей жилых помещений проголосовали за включение соответствующего многоквартирного дома в проект программы реновации. Порядок голосования при формировании программы реновации, в том числе порядок учета голосов собственников и (или) нанимателей одного жилого помещения, а также подсчета голосов в таком многоквартирном доме, устанавливается нормативным правовым актом города Москвы. При этом результаты голосования по жилым помещениям (за исключением голосования на общих собраниях собственников жилых помещений) в случае, если ни один из собственников и (или) нанимателей в жилом помещении не принял участие в голосовании, учитываются пропорционально результатам голосования по жилым помещениям, собственники и (или) наниматели которых приняли участие в голосовании.
На любом этапе формирования программы реновации и (или) ее реализации (до дня заключения первого договора социального найма в отношении равнозначного жилого помещения, требования к которому установлены частью второй статьи 7-3 настоящего Закона (далее - равнозначное жилое помещение), или до дня заключения первого договора, предусматривающего в соответствии со статьей 7-3 настоящего Закона переход права собственности на жилое помещение в многоквартирном доме, включенном в программу реновации, в том числе вследствие его выкупа по цене, определенной в соответствии с частью 7 статьи 32 Жилищного кодекса Российской Федерации (далее - выплата равноценного возмещения в денежной форме), но не менее чем в течение девяноста дней со дня принятия решения о реновации) в порядке, установленном Жилищным кодексом Российской Федерации, может быть проведено общее собрание собственников помещений в многоквартирном доме по вопросу принятия решения об исключении этого многоквартирного дома из проекта программы реновации, программы реновации. Для принятия указанного решения необходимо более одной трети голосов от общего числа голосов всех собственников помещений в этом многоквартирном доме. В случае принятия указанного решения многоквартирный дом подлежит исключению из проекта программы реновации, программы реновации. Первый договор социального найма жилого помещения в отношении равнозначного жилого помещения, первый договор, предусматривающий в соответствии со статьей 73 настоящего Закона переход права собственности на жилое помещение в многоквартирном доме, включенном в программу реновации, в том числе путем выплаты равноценного возмещения в денежной форме, могут быть заключены не ранее истечения девяноста дней со дня принятия решения о реновации многоквартирного дома, в котором расположены такие жилые помещения.
При проведении голосования в соответствии с частью второй настоящей статьи, а также при проведении общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме в соответствии с частью третьей настоящей статьи полномочиями по представлению интересов города Москвы как собственника жилых помещений в многоквартирном доме наделяются наниматели таких жилых помещений в указанном многоквартирном доме. Полномочие нанимателя жилого помещения для участия в общем собрании собственников помещений в многоквартирном доме подтверждается представлением договора социального найма жилого помещения или иного документа, подтверждающего его проживание в данном жилом помещении на условиях социального найма жилого помещения.
Информирование по вопросам осуществления реновации осуществляется путем опубликования соответствующей информации в печатных средствах массовой информации, предназначенных для обнародования (официального опубликования) нормативных правовых актов города Москвы, путем ее размещения на официальном сайте высшего исполнительного органа государственной власти города Москвы, ином определенном указанным органом государственной власти сайте в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", а также другими способами, которые предусмотрены законодательством Российской Федерации и нормативными правовыми актами города Москвы.
Решение о реновации в течение трех дней со дня его принятия опубликовывается уполномоченным органом исполнительной власти города Москвы в печатных средствах массовой информации, предназначенных для обнародования (официального опубликования) нормативных правовых актов города Москвы, и размещается на официальном сайте высшего исполнительного органа государственной власти города Москвы, на ином определенном указанным органом государственной власти сайте в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".
Статья 7-3. Гарантии жилищных прав собственников жилых помещений и нанимателей жилых помещений в многоквартирных домах, включенных в программу реновации
Собственникам жилых помещений в многоквартирных домах, включенных в программу реновации (далее - собственники жилых помещений), и нанимателям жилых помещений в многоквартирных домах, включенных в программу реновации, в целях обеспечения их жилищных прав взамен указанных жилых помещений предоставляются равнозначные жилые помещения.
Под равнозначным жилым помещением в настоящем Законе понимается жилое помещение, одновременно соответствующее следующим требованиям:
жилая площадь и количество комнат в таком жилом помещении не меньше жилой площади и количества комнат в освобождаемом жилом помещении, а общая площадь такого жилого помещения превышает общую площадь освобождаемого жилого помещения;
такое жилое помещение соответствует стандартам благоустройства, установленным законодательством города Москвы, а также имеет улучшенную отделку в соответствии с требованиями, установленными нормативным правовым актом города Москвы;
такое жилое помещение находится в многоквартирном доме, который расположен в том же районе города Москвы, в котором расположен многоквартирный дом, включенный в программу реновации (при этом границы указанного района определяются по состоянию на 1 января 2017 года), за исключением случая, если многоквартирный дом расположен в Зеленоградском, Троицком или Новомосковском административном округе города Москвы. В этом случае равнозначное жилое помещение предоставляется в границах административного округа города Москвы, в котором расположен многоквартирный дом, включенный в программу реновации.
Собственник жилого помещения на основании письменного заявления вместо предоставляемого в собственность равнозначного жилого помещения вправе получить за освобождаемое жилое помещение равноценное возмещение в денежной форме или путем предоставления равноценного жилого помещения
реклама
|