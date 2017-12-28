Як будуть зносити хрущовки в Україні

Додано: Пон 08 січ, 2018 01:27

yarg написав: да кто вас спрашивать будет ? Идут по московской модели. Кто недоволен - барахло на улицу , дом - под бульдозер , дали квартиру в 70 километрах от москвы - и не чирикай. да кто вас спрашивать будет ? Идут по московской модели. Кто недоволен - барахло на улицу , дом - под бульдозер , дали квартиру в 70 километрах от москвы - и не чирикай.

Не пишите ерунду, на данный момент там все как по мне урегулировано, для того что бы снесли надо что бы проголосовало две трети жильцов за снос, можно обращаться если что в суды, дают в том же районе за исключением пары районов на окраинах Москвы в которых при ренновации могут дать в пределах всей Москвы, понятно что вряд ли им дадут в центре Москвы но ни о каких 70 километрах от Москвы и речи быть не может. Кроме того под равноценным понимают не то же самое количество комнат и площади, а количество комнат и площадь не меньше чем сносимое и реально получится на 30-50 % площадь больше при сносе например трешки хрущя за счет того, что люди получат трешку в которой больше по площади коридоры, раздельные санузлы, большую по площади кухню, возможно комнаты больше по площади и ничего доплачивать за "лишние" метры не надо. Да, у них там были на начальном этапе программы непонятки, но к данному моменту они их урегулировали законодательно.-ФЗ "О внесении изменений в Закон Российской Федерации "О статусе столицы Российской Федерации" и отдельные законодательные акты Российской Федерации в части установления особенностей регулирования отдельных правоотношений в целях реновации жилищного фонда в субъекте Российской Федерации - городе федерального значения Москве"Дата подписания 1 июля 2017 г.Опубликован 4 июля 2017 г.Вступает в силу 1 июля 2017 г.Формы и порядок выявления и учета мнения собственников помещений и нанимателей жилых помещений при формировании и реализации программы реновации, в том числе путем проведения общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме, устанавливаются нормативными правовыми актами города Москвы с учетом положений настоящей статьи.В проект программы реновации могут быть включены только многоквартирный дом первого периода индустриального домостроения, аналогичный ему по характеристикам конструктивных элементов многоквартирный дом, в которых собственники жилых помещений и наниматели жилых помещений не менее двух третей жилых помещений проголосовали за включение соответствующего многоквартирного дома в проект программы реновации. Порядок голосования при формировании программы реновации, в том числе порядок учета голосов собственников и (или) нанимателей одного жилого помещения, а также подсчета голосов в таком многоквартирном доме, устанавливается нормативным правовым актом города Москвы. При этом результаты голосования по жилым помещениям (за исключением голосования на общих собраниях собственников жилых помещений) в случае, если ни один из собственников и (или) нанимателей в жилом помещении не принял участие в голосовании, учитываются пропорционально результатам голосования по жилым помещениям, собственники и (или) наниматели которых приняли участие в голосовании.На любом этапе формирования программы реновации и (или) ее реализации (до дня заключения первого договора социального найма в отношении равнозначного жилого помещения, требования к которому установлены частью второй статьи 7-3 настоящего Закона (далее - равнозначное жилое помещение), или до дня заключения первого договора, предусматривающего в соответствии со статьей 7-3 настоящего Закона переход права собственности на жилое помещение в многоквартирном доме, включенном в программу реновации, в том числе вследствие его выкупа по цене, определенной в соответствии с частью 7 статьи 32 Жилищного кодекса Российской Федерации (далее - выплата равноценного возмещения в денежной форме), но не менее чем в течение девяноста дней со дня принятия решения о реновации) в порядке, установленном Жилищным кодексом Российской Федерации, может быть проведено общее собрание собственников помещений в многоквартирном доме по вопросу принятия решения об исключении этого многоквартирного дома из проекта программы реновации, программы реновации. Для принятия указанного решения необходимо более одной трети голосов от общего числа голосов всех собственников помещений в этом многоквартирном доме. В случае принятия указанного решения многоквартирный дом подлежит исключению из проекта программы реновации, программы реновации. Первый договор социального найма жилого помещения в отношении равнозначного жилого помещения, первый договор, предусматривающий в соответствии со статьей 73 настоящего Закона переход права собственности на жилое помещение в многоквартирном доме, включенном в программу реновации, в том числе путем выплаты равноценного возмещения в денежной форме, могут быть заключены не ранее истечения девяноста дней со дня принятия решения о реновации многоквартирного дома, в котором расположены такие жилые помещения.При проведении голосования в соответствии с частью второй настоящей статьи, а также при проведении общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме в соответствии с частью третьей настоящей статьи полномочиями по представлению интересов города Москвы как собственника жилых помещений в многоквартирном доме наделяются наниматели таких жилых помещений в указанном многоквартирном доме. Полномочие нанимателя жилого помещения для участия в общем собрании собственников помещений в многоквартирном доме подтверждается представлением договора социального найма жилого помещения или иного документа, подтверждающего его проживание в данном жилом помещении на условиях социального найма жилого помещения.Информирование по вопросам осуществления реновации осуществляется путем опубликования соответствующей информации в печатных средствах массовой информации, предназначенных для обнародования (официального опубликования) нормативных правовых актов города Москвы, путем ее размещения на официальном сайте высшего исполнительного органа государственной власти города Москвы, ином определенном указанным органом государственной власти сайте в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", а также другими способами, которые предусмотрены законодательством Российской Федерации и нормативными правовыми актами города Москвы.Решение о реновации в течение трех дней со дня его принятия опубликовывается уполномоченным органом исполнительной власти города Москвы в печатных средствах массовой информации, предназначенных для обнародования (официального опубликования) нормативных правовых актов города Москвы, и размещается на официальном сайте высшего исполнительного органа государственной власти города Москвы, на ином определенном указанным органом государственной власти сайте в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".Собственникам жилых помещений в многоквартирных домах, включенных в программу реновации (далее - собственники жилых помещений), и нанимателям жилых помещений в многоквартирных домах, включенных в программу реновации, в целях обеспечения их жилищных прав взамен указанных жилых помещений предоставляются равнозначные жилые помещения.Собственник жилого помещения на основании письменного заявления вместо предоставляемого в собственность равнозначного жилого помещения вправе получить за освобождаемое жилое помещение равноценное возмещение в денежной форме или путем предоставления равноценного жилого помещения