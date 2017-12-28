Як будуть зносити хрущовки в Україні

Додано: Пон 08 січ, 2018 10:49

Да снесут и переселят. Кто будет недоволен, приедут активисты и всё объяснят.

Подняли цены на ЖКХ в десяток раз, никто и не пикнул, так только на кухнях поворчали.

А это всем подняли, а тут проблема только для части. Да еще не все хрущевки одновременно будут сносить, а народ у нас дружный, пока одних сносить будут, другие будут молча сидеть.

У валютных вкладчиков были проблемы, остальные возмущались таким и надо, куркулям, головой не могли думать.

Депозиты 200+ не отдавали, многие были довольны, так им барыгам и надо.

Евробляхи - так им и надо.

IT-фирмы, обыски - зажрались эти ITшники много зарабатывает, наверное дело не чисто.

Упрощенная система - они просто сволочи, через них супермаркеты уходят от налогов, поэтому надо супермаркеты оставить, а упрощенку убрать.



И так десятки примеров.



Когда они пришли за коммунистами, я молчал — я не был коммунистом.

Когда они пришли за социал-демократами, я молчал — я не был социал-демократом.

Когда они пришли за профсоюзными активистами, я молчал — я не был членом профсоюза.

Когда они пришли за мной — уже некому было заступиться за меня. /c/



Вот поверьте так будет и с хрущевками, сто процентов. Особенно тяжко будет жителям последних сносимых хрущевок, за них вообще никто не заступится, и полетят они с центра на отшиб-окраину.