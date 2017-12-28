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Як будуть зносити хрущовки в Україні
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 08 січ, 2018 10:23
Центр - это только для состоятельных киевлян, а всех нищебродов, позорящих своим внешним видом европейскую столицу, отселят " в пределах населённого пункта" где-то в районе Кольцевой или, в лучшем случае, на Троещину. Каждый сверчок знай свой шесток!
А всех недовольных "коренных обитателей хрущоб" отправят прямо к Хрущёву.
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Додано: Пон 08 січ, 2018 10:49
Да снесут и переселят. Кто будет недоволен, приедут активисты и всё объяснят.
Подняли цены на ЖКХ в десяток раз, никто и не пикнул, так только на кухнях поворчали.
А это всем подняли, а тут проблема только для части. Да еще не все хрущевки одновременно будут сносить, а народ у нас дружный, пока одних сносить будут, другие будут молча сидеть.
У валютных вкладчиков были проблемы, остальные возмущались таким и надо, куркулям, головой не могли думать.
Депозиты 200+ не отдавали, многие были довольны, так им барыгам и надо.
Евробляхи - так им и надо.
IT-фирмы, обыски - зажрались эти ITшники много зарабатывает, наверное дело не чисто.
Упрощенная система - они просто сволочи, через них супермаркеты уходят от налогов, поэтому надо супермаркеты оставить, а упрощенку убрать.
И так десятки примеров.
Когда они пришли за коммунистами, я молчал — я не был коммунистом.
Когда они пришли за социал-демократами, я молчал — я не был социал-демократом.
Когда они пришли за профсоюзными активистами, я молчал — я не был членом профсоюза.
Когда они пришли за мной — уже некому было заступиться за меня. /c/
Вот поверьте так будет и с хрущевками, сто процентов. Особенно тяжко будет жителям последних сносимых хрущевок, за них вообще никто не заступится, и полетят они с центра на отшиб-окраину.
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Додано: Пон 08 січ, 2018 11:06
Как народ ведется очередную предвыборную тему.
По большому счету, весь этот распиаренный законопроект - одна большая утопия.
1) Требуется согласие не менее 75% жильцов(было 100%). Если предложить им отселение на Окружную или старый жилфонд - эти 75% пошлют застройщика далеко и надолго.
2) Вместо хруща на 60-80 квартир будет строиться свечка-муравейник на 400 квартир. Излишек в 300+ квартир надо будет еще умудриться кому-то продать, что при нынешнем рынке новостроящейся жилой недвижимости весьма непростая задача. Его емкость по различным оценкам от 400 до 600 квартир в месяц. Две свечки в месяц, Ёпт, причем с большим напрягом, а в год домов 20-25 максимум.
В Киеве 3200 хрущей... дальше считаем сами
3) 2018-ый - предвыборный год, на него чего только уже не наобещали, зато Шулявский путепровод, который посыпался год назад, ни одна собака не перестраивает. Сплошные прожекты.
Востаннє редагувалось antey1969
в Пон 08 січ, 2018 11:10, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Пон 08 січ, 2018 11:08
antey1969 написав:
Сплошные прожекты
И это ещё до выборов больше года! А какие прожекты будут ближе к ним?
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Додано: Пон 08 січ, 2018 11:14
Вкладчик1234 написав: antey1969 написав:
Сплошные прожекты
И это ещё до выборов больше года! А какие прожекты будут ближе к ним?
Мы еще услышим много новых сказок от артистов разговорного жанра. Заодно, из-под пыльного сукна, достанут и старые весьма занятные истории, типа "метро на Троешину", "новая Окружная". Они будут еще не раз рассказаны на бис, но "по-новому" - пипл любит старые забористые легенды в современной аранжировке.
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Додано: Пон 08 січ, 2018 11:22
freeze написав:
Да снесут и переселят. Кто будет недоволен, приедут активисты и всё объяснят.
Вот согласен. И не просто активисты - а правосеки с бензопилой.
как в москве ездили боевики SERBa. Пара сломанных ног - и все переселяются. Я же говорю - идем по отработанной технологии. Хунта.
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Додано: Пон 08 січ, 2018 11:23
antey1969 написав:
Излишек в 300+ квартир надо будет еще умудриться кому-то продать, что при нынешнем рынке новостроящейся жилой недвижимости весьма непростая задача.
Да, вот для меня неразрешимая загадка - уровень строительства домов сейчас например у нас в Одессе зашкаливает и приближается к пику 2007 года - это на мой визуальный взгляд - застраиваются все пятачки, отводятся гигантские площади земель под новую застройку, бетон мешается, стену прут.
Что это? Кто это будет покупать? Откуда гигантские деньги на закладки и строительство десятков новых свечек.
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Додано: Пон 08 січ, 2018 11:29
yarg написав:
Я же говорю - идем по отработанной технологии. Хунта.
По академическому определению хунта закончилась 25 мая 2014 года.
Сейчас скорее какая-то узаконенная махновщина. Прав тот кто сильнее.
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Додано: Пон 08 січ, 2018 11:31
freeze написав: antey1969 написав:
Излишек в 300+ квартир надо будет еще умудриться кому-то продать, что при нынешнем рынке новостроящейся жилой недвижимости весьма непростая задача.
Да, вот для меня неразрешимая загадка - уровень строительства домов сейчас например у нас в Одессе зашкаливает и приближается к пику 2007 года - это на мой визуальный взгляд - застраиваются все пятачки, отводятся гигантские площади земель под новую застройку, бетон мешается, стену прут.
Что это? Кто это будет покупать? Откуда гигантские деньги на закладки и строительство десятков новых свечек.
Недавно посмотрел сериал Ozark производства Netflix. Одна из тем - отмывание денег, вкладывая в явно провальные проекты. Т.е. сама цель вложения - раздуть смету, прокрутить максимум бабла, и попутно заделаться "благодетелем", который помогает "реальному бизнесу" и "стартапам", берётся за то, что другие обходят стороной. А прибыль может быть околонулевой или даже отрицательной.
Как подтема: вложения в религиозные организации и стройки - отфонарная отчётность и никаких налогов! Офшор
Возможно и тут такая же суть. По аналогии бессмысленных российских строек
Сериал советую
Востаннє редагувалось Вкладчик1234
в Пон 08 січ, 2018 11:33, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Пон 08 січ, 2018 11:32
freeze написав: antey1969 написав:
Излишек в 300+ квартир надо будет еще умудриться кому-то продать, что при нынешнем рынке новостроящейся жилой недвижимости весьма непростая задача.
Да, вот для меня неразрешимая загадка - уровень строительства домов сейчас например у нас в Одессе зашкаливает и приближается к пику 2007 года - это на мой визуальный взгляд - застраиваются все пятачки, отводятся гигантские площади земель под новую застройку, бетон мешается, стену прут.
Что это? Кто это будет покупать? Откуда гигантские деньги на закладки и строительство десятков новых свечек.
Темпы закладки диктует сверхприбыль застройщиков по предыдущим проектам. Главное - застолбить. Ну и "прикормить" - рыба не придет на голый котлован, нужен хотя бы фундамент и пара этажей. Дальше можно не спешить.)))
Сейчас все аналитики отмечают, что темпы строительства в городах-миллионниках резко замедляются по причине того, что у застройщиков остаются непроданные квадратные метры даже в уже сдающихся домах.
Причем против застройщиков еще только начинают играть два мощных долгосрочных негативных фактора - демография и безвиз.
Востаннє редагувалось antey1969
в Пон 08 січ, 2018 11:37, всього редагувалось 2 разів.
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