Як будуть зносити хрущовки в Україні

Додано: Пон 08 січ, 2018 12:12

antey1969 написав: ...

2) Вместо хруща на 60-80 квартир будет строиться свечка-муравейник на 400 квартир. Излишек в 300+ квартир надо будет еще умудриться кому-то продать, что при нынешнем рынке новостроящейся жилой недвижимости весьма непростая задача... Сплошные прожекты. ...2) Вместо хруща на 60-80 квартир будет строиться свечка-муравейник на 400 квартир. Излишек в 300+ квартир надо будет еще умудриться кому-то продать, что при нынешнем рынке новостроящейся жилой недвижимости весьма непростая задача... Сплошные прожекты.

Впечатление, что у нас строят лишь бы застолбить участок и строить. Небось, рентабельность продажи за нал на вторичке - покрывает все расходы, неправомерные выгоды и риски непродаж части квартир. Будут ли отселенцы из хрущовок (пенсы и их наследники) платить повышенную квартплату за улучшенные условия жилья в ОСББ от ЗАСТРОЙЩИКА (!), беречь полученное "на шару" (подъезды, лифты, места общего пользования) - еще тот вопрос; с другой стороны, захотят ЛИ потенциальные покупатели жить с такими соседями (и сглатывать их недовольство жизнью и уровнем жизни новоприбывших, а от ОСББ - в оправдание ненадлежащего качества тех или иных услуг - наличие задолженностей по квартплате) - тоже вопрос!КРОМЕ того, застройщики - НЕ заинтересованы в инвестировании в инфраструктуру, которая не дает быстрой и прямой окупаемости (В ОТЛИЧИЕ от квартир), поэтому изношенные трубы/сети и устаревший "соцкультбыт" (школы, садики, пр., в т.ч., и по "пропускной способности", и по устаревшему мат.фонду) - остаются еще тем геморром для властей...В связи с изложенным - слышал о тенденции строительства отселенцам ОТДЕЛЬНОГО социального жилья (с минимальным метражом и из эконом-строй.материалов), НО не уверен, что вкрапления "бизнес" (а то и "элит")-новостроек (для центральных районов города) среди соц. новостроек - решит существующие проблемы, перетираемые в медиа...