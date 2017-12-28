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Як будуть зносити
хрущовки в Україні

Як будуть зносити хрущовки в Україні
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  #<12345>
Повідомлення Додано: Пон 08 січ, 2018 11:35

Re: Як будуть зносити хрущовки в Україні

astatempo написав:Хорошо бы чиновникам из Минрегиона, не сумевшим удержать собственный бизнес, вспомнить место, где рукав пришивается. Сейчас, я поменяю свою сталинку бизнес-класса с оцинкованными трубами, толстенными стенами и потолками в 3 метра на эконом-жилье от Парцхаладзе, в пределах населенного пункта.
Сталинки никто сносить не собирается
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Повідомлення Додано: Пон 08 січ, 2018 11:45

Re: Як будуть зносити хрущовки в Україні

Правдоруб написав:
  nittochca написав:Интересно, с каким ремонтом они будут предоставлять квартиры? Может там ещё надо будет устанавливать всю сантехнику, плитки и всё прочее? Кто ж захочет переезжать в равноценную квартиру и ещё заплатить за ремонты. Хотят людей в неподъёмные кредиты загнать. В стоимость квартиры надо ещё учитывать ремонт который люди ранее делали, вот сейчас в Киеве положить плитку - надо за м2 выложить 220 грн, не считая плитку и все материалы, а какие цены на нормальную сантехнику, напольное покрытие... Для того чтоб заехать в квартиру под ключ надо ещё вложиться в кругленькую сумму, которой у большинства нет.

Совершенно верно! Новострой- это бетонная коробка с торчащими из стен проводами и обрезками труб- всё. Изредка, очень изредка, штукатурят стены, на этом всё заканчивается. А дальше всё с нуля за свой счет. И трубы, и сантехника, и полы, и стены, и потолки... да всё!!! А это тысячи долларов, и уйма времени. А у кого нет этих денег, или работа сложная и времени на всё это не хватит? Тем что, спать на бетонном полу, справлять нужды в кустах возле дома, мыться в речке и питаться в столовых???
P.S. Для тех кто не знает как выглядят квартиры в новостроях, прикрепляю фотографию однокомнатной квартиры:
Зображення
Не всегда. Если сдается "з оздобленням", то там будет все, кроме плитки в санузле и кухне. Дешевенькое, но все же.
В панельных домах состояние при сдаче получше, в монолите - как у вас на фото
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Повідомлення Додано: Пон 08 січ, 2018 11:47

Re: Як будуть зносити хрущовки в Україні

Forum написав:
  trololo написав:не надо волноваться, никто не будет отбирать драгоценный совкошлак при таких низких ценах. экономика не пляшет.

Тысяча долларов за квадратный метр перекошенного бетоношлака, в стране где более 80% населения за чертой бедности- это низкие цены? Нормальная цена этих ур** коробок ниже 200 баксов за метр. Всё остальное- это больные хотелки тупых и жадных жлобов, которые будут десятилетиями висеть в продаже.


Не тысяча уже вообще то, а 200 долл это глупости.
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Повідомлення Додано: Пон 08 січ, 2018 12:00

Re: Як будуть зносити хрущовки в Україні

Разговор ни о чем, для подобных проектов нужны огромные деньги а их просто нет
и в ближайшее время не будет, так что все жители "хрущевок" могут спать спокойно до того времени пока эти дома не станут разваливаться от времени.
"... раньше врали намного честнее и намного изящнее крали"©
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Повідомлення Додано: Пон 08 січ, 2018 12:12

  antey1969 написав:...
2) Вместо хруща на 60-80 квартир будет строиться свечка-муравейник на 400 квартир. Излишек в 300+ квартир надо будет еще умудриться кому-то продать, что при нынешнем рынке новостроящейся жилой недвижимости весьма непростая задача... Сплошные прожекты.


Впечатление, что у нас строят лишь бы застолбить участок и строить. Небось, рентабельность продажи за нал на вторичке - покрывает все расходы, неправомерные выгоды и риски непродаж части квартир. Будут ли отселенцы из хрущовок (пенсы и их наследники) платить повышенную квартплату за улучшенные условия жилья в ОСББ от ЗАСТРОЙЩИКА (!), беречь полученное "на шару" (подъезды, лифты, места общего пользования) - еще тот вопрос; с другой стороны, захотят ЛИ потенциальные покупатели жить с такими соседями (и сглатывать их недовольство жизнью и уровнем жизни новоприбывших, а от ОСББ - в оправдание ненадлежащего качества тех или иных услуг - наличие задолженностей по квартплате) - тоже вопрос!
КРОМЕ того, застройщики - НЕ заинтересованы в инвестировании в инфраструктуру, которая не дает быстрой и прямой окупаемости (В ОТЛИЧИЕ от квартир), поэтому изношенные трубы/сети и устаревший "соцкультбыт" (школы, садики, пр., в т.ч., и по "пропускной способности", и по устаревшему мат.фонду) - остаются еще тем геморром для властей...

В связи с изложенным - слышал о тенденции строительства отселенцам ОТДЕЛЬНОГО социального жилья (с минимальным метражом и из эконом-строй.материалов), НО не уверен, что вкрапления "бизнес" (а то и "элит")-новостроек (для центральных районов города) среди соц. новостроек - решит существующие проблемы, перетираемые в медиа...
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Повідомлення Додано: Пон 08 січ, 2018 12:55

  yarg написав:
  freeze написав:Да снесут и переселят. Кто будет недоволен, приедут активисты и всё объяснят.


Вот согласен. И не просто активисты - а правосеки с бензопилой.
как в москве ездили боевики SERBa. Пара сломанных ног - и все переселяются. Я же говорю - идем по отработанной технологии. Хунта.


В стране множество и других военизированных общественных организаций, за "деньги готовых на всё". Если жильцы не будут жаться , то вполне могут нанять их для охраны своих хрущей. Пусть активисты разбираются кто прав, а кто не очень.
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Повідомлення Додано: Пон 08 січ, 2018 12:59

  slavek написав:
  Forum написав:Нормальная цена этих ур** коробок ниже 200 баксов за метр. Всё остальное- это больные хотелки тупых и жадных жлобов, которые будут десятилетиями висеть в продаже.


Работник IT-сферы не хочет рассказать работнику строительной сферы как он насчитал 200 баксов за 1 м2 нынешних новостроек?


Прогу на бейсике для счет забацал.
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Повідомлення Додано: Пон 08 січ, 2018 13:05

  slavek написав:
  New написав:Хватит оффтопить. Хрущевки никто сносить не будет.

Маловероятно, но варианты есть:
1) За счет бюджета расселять аварийные хрущеквки
2) за счет инвестора которых пока на горизонте не видно - любые хрущевки


За счет бюджета - он все стерпит.
Сначала за счет бюджета построят "под отселение", часть дадут отселяющимся, часть продадут на карман, потом за счет бюджета снесут, потом участок передадут застройщику - "он-же расселил хрущ!", потом за счет бюджета на месте снесенного хруща забацают небоскр.Ёб "под отселение". Цикл.
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Повідомлення Додано: Пон 08 січ, 2018 13:15

  freeze написав:
  antey1969 написав:Излишек в 300+ квартир надо будет еще умудриться кому-то продать, что при нынешнем рынке новостроящейся жилой недвижимости весьма непростая задача.


Да, вот для меня неразрешимая загадка - уровень строительства домов сейчас например у нас в Одессе зашкаливает и приближается к пику 2007 года - это на мой визуальный взгляд - застраиваются все пятачки, отводятся гигантские площади земель под новую застройку, бетон мешается, стену прут.
Что это? Кто это будет покупать? Откуда гигантские деньги на закладки и строительство десятков новых свечек.


В Украине было что-то около 180 банков - помните?
Вот они начали сыпаться - какие сами, каким "помогли", а некоторые просто не занесли гонтарихе. Но к определенному моменту каждый оставшийся банкир смог для себя решить - прихлопнут его банк или нет. И многие, чтобы не ждать этот "счастливый момент", решили его ускорить - нагрести все что можно и нельзя и распихать куда только можно и нельзя. ФГВФЛ, то есть курс, то есть народ, все стерпит. Вот часть бабла из этих банков в стройки и пошла - шаровые бабки. Поэтому абсолютно неважно - купит это кто-то или нет.
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Повідомлення Додано: Пон 08 січ, 2018 13:25

  antey1969 написав:
  freeze написав:
  antey1969 написав:Излишек в 300+ квартир надо будет еще умудриться кому-то продать, что при нынешнем рынке новостроящейся жилой недвижимости весьма непростая задача.


Да, вот для меня неразрешимая загадка - уровень строительства домов сейчас например у нас в Одессе зашкаливает и приближается к пику 2007 года - это на мой визуальный взгляд - застраиваются все пятачки, отводятся гигантские площади земель под новую застройку, бетон мешается, стену прут.
Что это? Кто это будет покупать? Откуда гигантские деньги на закладки и строительство десятков новых свечек.

Темпы закладки диктует сверхприбыль застройщиков по предыдущим проектам. Главное - застолбить. Ну и "прикормить" - рыба не придет на голый котлован, нужен хотя бы фундамент и пара этажей. Дальше можно не спешить.)))
Сейчас все аналитики отмечают, что темпы строительства в городах-миллионниках резко замедляются по причине того, что у застройщиков остаются непроданные квадратные метры даже в уже сдающихся домах.
Причем против застройщиков еще только начинают играть два мощных долгосрочных негативных фактора - демография и безвиз.


мне кажется они УЖЕ доигрались - часть из ныне возводимого рискует быть не продана НИКОГДА.
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