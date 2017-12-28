Як будуть зносити хрущовки в Україні

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nittochca написав:Эти сказки смогут быстро стать реальностью, если государство вместо строительства стартового жилья, перекупит у застройщиков непроданные квартиры в новостроях в ближайших районах, и предложит их первым переселенцам из хрущёвок, с ремонтом под ключ, естественно, тогда это мероприятие имеет шансы сбыться. И все дома в больших городах строить только с подземными паркингами, а то все тротуары будут облеплены машинами. А можно и не перекупать, а просто предложить застройщикам отдать не проданные квартиры, а взамен предоставить им право на строительство жилья по такой программе. Может этот обмен заинтересует большие строительные компании.
Если бы схемы,которые вы описали,были выгодны для частных застройщиков,они давно уже были бы воплощены в жизнь. Государство не найдёт таких денег,чтобы заплатить за людей,живущих в хрущевках,частным инвесторам. Да и с какой такой радости?
kontax77 написав:Государство в стороне,а частные инвесторы без денег строить не будут. Из ничего бывает только фига в кармане:)))
если инвестор на месте 5-этажки сможет построить 25 -этажку - это выгодно ему или нет ? наверное выгодно. 20 этажей можно продавать. Вот и деньги...
Если на том же участке под домом да ещё построить паркинг в несколько уровней и сдавать в аренду машиноместа, то и на этом застройщик заработает, получит 2 в 1. Только у нас нет новейших пожарных машин на такое количество высоток, и к ним должны быть свободные подъезды для пожарных. Так что надо уже наперёд планировать парковки многоуровневые и не дорогие, в Европе таких много.
Справедливость или несправедливость закона измеряется большим или меньшим благополучием народа. (Гельвеций)
yarg написав:да кто вас спрашивать будет ? Идут по московской модели. Кто недоволен - барахло на улицу , дом - под бульдозер , дали квартиру в 70 километрах от москвы - и не чирикай.
Не пишите ерунду, на данный момент там все как по мне урегулировано, для того что бы снесли надо что бы проголосовало две трети жильцов за снос, можно обращаться если что в суды, дают в том же районе за исключением пары районов на окраинах Москвы в которых при ренновации могут дать в пределах всей Москвы, понятно что вряд ли им дадут в центре Москвы но ни о каких 70 километрах от Москвы и речи быть не может. Кроме того под равноценным понимают не то же самое количество комнат и площади, а количество комнат и площадь не меньше чем сносимое и реально получится на 30-50 % площадь больше при сносе например трешки хрущя за счет того, что люди получат трешку в которой больше по площади коридоры, раздельные санузлы, большую по площади кухню, возможно комнаты больше по площади и ничего доплачивать за "лишние" метры не надо. Да, у них там были на начальном этапе программы непонятки, но к данному моменту они их урегулировали законодательно.
См. Федеральный закон от 1 июля 2017 года № 141-ФЗ
Статья 7-3. Гарантии жилищных прав собственников жилых помещений и нанимателей жилых помещений в многоквартирных домах, включенных в программу реновации
Собственникам жилых помещений в многоквартирных домах, включенных в программу реновации (далее - собственники жилых помещений), и нанимателям жилых помещений в многоквартирных домах, включенных в программу реновации, в целях обеспечения их жилищных прав взамен указанных жилых помещений предоставляются равнозначные жилые помещения.
Под равнозначным жилым помещением в настоящем Законе понимается жилое помещение, одновременно соответствующее следующим требованиям: жилая площадь и количество комнат в таком жилом помещении не меньше жилой площади и количества комнат в освобождаемом жилом помещении, а общая площадь такого жилого помещения превышает общую площадь освобождаемого жилого помещения; такое жилое помещение соответствует стандартам благоустройства, установленным законодательством города Москвы, а также имеет улучшенную отделку в соответствии с требованиями, установленными нормативным правовым актом города Москвы; такое жилое помещение находится в многоквартирном доме, который расположен в том же районе города Москвы, в котором расположен многоквартирный дом, включенный в программу реновации (при этом границы указанного района определяются по состоянию на 1 января 2017 года), за исключением случая, если многоквартирный дом расположен в Зеленоградском, Троицком или Новомосковском административном округе города Москвы. В этом случае равнозначное жилое помещение предоставляется в границах административного округа города Москвы, в котором расположен многоквартирный дом, включенный в программу реновации.
Собственник жилого помещения на основании письменного заявления вместо предоставляемого в собственность равнозначного жилого помещения вправе получить за освобождаемое жилое помещение равноценное возмещение в денежной форме или путем предоставления равноценного жилого помещения
Помнится, ещё в 2000 году по телеку показывали как в Москве на месте снесённых хрущей строятся новые многоэтажки в районе Черёмушки. У них уже лет 20 как сносят хрущи, кому-то ж выгодно это делать, а там высотность была меньше чем в 20 этажей.
nittochca написав:Эти сказки смогут быстро стать реальностью, если государство вместо строительства стартового жилья, перекупит у застройщиков непроданные квартиры в новостроях в ближайших районах, и предложит их первым переселенцам из хрущёвок, с ремонтом под ключ, естественно, тогда это мероприятие имеет шансы сбыться. И все дома в больших городах строить только с подземными паркингами, а то все тротуары будут облеплены машинами. А можно и не перекупать, а просто предложить застройщикам отдать не проданные квартиры, а взамен предоставить им право на строительство жилья по такой программе. Может этот обмен заинтересует большие строительные компании.
Если бы схемы,которые вы описали,были выгодны для частных застройщиков,они давно уже были бы воплощены в жизнь. Государство не найдёт таких денег,чтобы заплатить за людей,живущих в хрущевках,частным инвесторам. Да и с какой такой радости?
Всё равно будут сносить когда-то, не станут же ждать когда начнут сами валиться и гибнуть люди. В других странах сносят дома и помоложе наших хрущей, просто морально устаревшие не представляющие архитектурной ценности. Только надо учитывать демографию, в стране идёт уменьшение численности населения, и когда станет рости неизвестно. Может потом оказаться, что Киевляне составят половину населения страны с теперешними темпами роста населения.