Як будуть зносити хрущовки в Україні

Михалыч написав:

yarg написав: да кто вас спрашивать будет ? Идут по московской модели. Кто недоволен - барахло на улицу , дом - под бульдозер , дали квартиру в 70 километрах от москвы - и не чирикай. да кто вас спрашивать будет ? Идут по московской модели. Кто недоволен - барахло на улицу , дом - под бульдозер , дали квартиру в 70 километрах от москвы - и не чирикай.

Не пишите ерунду, на данный момент там все как по мне урегулировано, для того что бы снесли надо что бы проголосовало две трети жильцов за снос, можно обращаться если что в суды, дают в том же районе за исключением пары районов на окраинах Москвы в которых при ренновации могут дать в пределах всей Москвы, понятно что вряд ли им дадут в центре Москвы но ни о каких 70 километрах от Москвы и речи быть не может. Кроме того под равноценным понимают не то же самое количество комнат и площади, а количество комнат и площадь не меньше чем сносимое и реально получится на 30-50 % площадь больше при сносе например трешки хрущя за счет того, что люди получат трешку в которой больше по площади коридоры, раздельные санузлы, большую по площади кухню, возможно комнаты больше по площади и ничего доплачивать за "лишние" метры не надо. Да, у них там были на начальном этапе программы непонятки, но к данному моменту они их урегулировали законодательно.-ФЗСобственникам жилых помещений в многоквартирных домах, включенных в программу реновации (далее - собственники жилых помещений), и нанимателям жилых помещений в многоквартирных домах, включенных в программу реновации, в целях обеспечения их жилищных прав взамен указанных жилых помещений предоставляются равнозначные жилые помещения.Собственник жилого помещения на основании письменного заявления вместо предоставляемого в собственность равнозначного жилого помещения вправе получить за освобождаемое жилое помещение равноценное возмещение в денежной форме или путем предоставления равноценного жилого помещения