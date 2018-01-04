Як будуть зносити хрущовки в Україні

Додано: Вів 09 січ, 2018 12:40

yarg написав:

Это вопрос бизнеса. Нравится - пускай занимаются. Будет невыгодно - заниматся не будут. Это вопрос бизнеса. Нравится - пускай занимаются. Будет невыгодно - заниматся не будут.

В Киеве турки строили дороги, просп.Победы, хорошо положили,опыт уже есть, вот пусть тогда предложат иностранным строительным компаниям поучаствовать, они не жадные до сверх прибыли и деньги они найдут, у них в Европе кредиты не дорогие, пусть люди у нас заработают, а наши строители отдыхают тогда.В Украине много домов постарше хрущёвок в аварийном состояни, в Одессе дома уже рушатся, вот бы предложили иностранным инвесторам прийти построить там для начала, а потом и на другие города распространить. В новых домах газовых плит уже нет, всё на электричестве, и отопление автономное, кто не платит 1 мес., перекрывают и грейся себе обогревателем, счётчики многотарифные, горячая вода от своего бойлера в 2 раза дешевле обходится. Счётчики людей быстро научат экономить и считать.