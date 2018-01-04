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Як будуть зносити
хрущовки в Україні

Як будуть зносити хрущовки в Україні
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  #<1 ... 4567
Повідомлення Додано: Вів 09 січ, 2018 12:33

  slavek написав: Т.е. НКРЕ - это бизнес-структура?


  yarg написав:то комитет. он никого ничем не снабжает. там 10 человек раз в месяц заседают.
снабжают - частные структуры - обленерго , водоканалы и прочие.


Конечно, там молодое дарование из Рошена назначенное по-Рошенко устанавливает сладкие цены для снабжающих монополистов никак не влияя на жителей хрущевок и пр.
back in USSR
slavek
 
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Повідомлення Додано: Вів 09 січ, 2018 12:40

  yarg написав:
Это вопрос бизнеса. Нравится - пускай занимаются. Будет невыгодно - заниматся не будут.

В Киеве турки строили дороги, просп.Победы, хорошо положили,опыт уже есть, вот пусть тогда предложат иностранным строительным компаниям поучаствовать, они не жадные до сверх прибыли и деньги они найдут, у них в Европе кредиты не дорогие, пусть люди у нас заработают, а наши строители отдыхают тогда.
В Украине много домов постарше хрущёвок в аварийном состояни, в Одессе дома уже рушатся, вот бы предложили иностранным инвесторам прийти построить там для начала, а потом и на другие города распространить. В новых домах газовых плит уже нет, всё на электричестве, и отопление автономное, кто не платит 1 мес., перекрывают и грейся себе обогревателем, счётчики многотарифные, горячая вода от своего бойлера в 2 раза дешевле обходится. Счётчики людей быстро научат экономить и считать.
Востаннє редагувалось 1007qwert в Вів 09 січ, 2018 12:59, всього редагувалось 2 разів.
1007qwert
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Повідомлення Додано: Вів 09 січ, 2018 12:46

  slavek написав:
  slavek написав: Т.е. НКРЕ - это бизнес-структура?


  yarg написав:то комитет. он никого ничем не снабжает. там 10 человек раз в месяц заседают.
снабжают - частные структуры - обленерго , водоканалы и прочие.


Конечно, там молодое дарование из Рошена назначенное по-Рошенко устанавливает сладкие цены для снабжающих монополистов никак не влияя на жителей хрущевок и пр.


я понимаю вашу ненависть к порошенко , но он не назначает всех членов этой комиссии. Это колегиальный орган.
Ну и да , монополисты не имеют к порошенко никакого отношения. Вы верите что он старается для того , чтобы обленерго , принадлежащие Суркису и Медведчуку больше заработали ? Как-то не верится... Хотя если вы сторонник криптоложества...
yarg
 
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Повідомлення Додано: Вів 09 січ, 2018 13:18

Re: Як будуть зносити хрущовки в Україні

Если уже, действительно, правительство задумалось о сносе хрущёвок, тогда нет смысла тратить миллиарды в установку индивидуальных газовых счётчиков, пусть вкладут часть этих денег на постройку стартовых домов. Тогда уже не получит сверхприбыль украинский производитель газовых счётчиков, который сейчас потирает лодони от ожидания получить в ближайшее время миллионных если не миллиардных прибылей. Тогда Украине уж точно не понадобится импортный газ, а свой стоит дешевле намного, ещё и останется дешёвый газ для промышленности. А кто зарабатывает миллионы на импорте газа, конечно, будут ставить брёвна в колёса.
Востаннє редагувалось nittochca в Вів 09 січ, 2018 13:27, всього редагувалось 1 раз.
Справедливость или несправедливость закона измеряется большим или меньшим благополучием народа. (Гельвеций)
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Повідомлення Додано: Вів 09 січ, 2018 13:24

yarg
В нашей стране, где бОльшая часть событий и процессов являются подковерными и до открытости, как до Луны, упрекать в *криптоложестве* -- )))

С таким же успехом каллекитивными)) органами были советы, райкомы-обкомы))

Честно -- очень повеселили аргументацией (к написанному на бумаге).
detroytred
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Повідомлення Додано: Вів 09 січ, 2018 13:26

  nittochca написав:Если уже, действительно, правительство задумалось о сносе хрущёвок, тогда нет смысла тратить миллиарды в установку индивидуальных газовых счётчиков, пусть вкладут часть этих денег на постройку стартовых домов. Тогда уже не получит сверхприбыль украинский производитель газовых счётчиков, который сейчас потирает лодони от ожидания получить в ближайшее время миллионных если не миллиардных прибылей.


хрущевки будут 20 лет сносить. Так людям 20 лет сидеть без газа , в ожидании сноса ?
yarg
 
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Повідомлення Додано: Вів 09 січ, 2018 13:33

  yarg написав:
  nittochca написав:Если уже, действительно, правительство задумалось о сносе хрущёвок, тогда нет смысла тратить миллиарды в установку индивидуальных газовых счётчиков, пусть вкладут часть этих денег на постройку стартовых домов. Тогда уже не получит сверхприбыль украинский производитель газовых счётчиков, который сейчас потирает лодони от ожидания получить в ближайшее время миллионных если не миллиардных прибылей.


хрущевки будут 20 лет сносить. Так людям 20 лет сидеть без газа , в ожидании сноса ?

В каких хрущах сейчас нет газа? Я думаю, про 20 лет Вы загнули, если придут иностранные компании, то дело закрутится быстрее, а там и наши будивельники зашевелятся, кушать им ведь тоже надо. Вон построили же Дубаи за 20 лет, если у нас коррупцию прибрать, то Украина поднимется быстрее, только бы Путина сослать куда-то в Магадан.
Справедливость или несправедливость закона измеряется большим или меньшим благополучием народа. (Гельвеций)
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Повідомлення Додано: Вів 09 січ, 2018 14:36

Частники не могут продать даже то,что уже настроили..а вы хотите,чтоб они на месте хрущевок 25-30этажные "свечки" строили..Они,что,дурные?:))
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