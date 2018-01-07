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Як будуть зносити
хрущовки в Україні

Як будуть зносити хрущовки в Україні
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<1 ... 5678
Повідомлення Додано: Вів 09 січ, 2018 18:53

  slavek написав:https://www.facenews.ua/file/2016/310149/
http://www.theinsider.ua/business/54044a1716bec/

  yarg написав:Ну и да , монополисты не имеют к порошенко никакого отношения. Вы верите что он старается для того , чтобы обленерго , принадлежащие Суркису и Медведчуку больше заработали ? Как-то не верится... Хотя если вы сторонник криптоложества...

http://argumentua.com/stati/poroshenko- ... yanukovich[/quote]
  yarg написав:почитал. спасибо. Уровень аргументов - убойнейший. "Этобомба".
особенно доконало "Одна красноречивая деталь: младший сын Порошенко — Михаил тренируется в детском «Динамо» Суркисов".
Все . Вы открыли мне глаза на правду и истину. СПАСИБО , дорогой вы наш человечище !!!


А остальное не понравилось?
http://argumentua.com/novosti/torguyush ... at-blokadu
http://argumentua.com/novosti/medvedchu ... shenko-smi
http://argumentua.com/stati/medvedchuk- ... mannoi-sbu
http://argumentua.com/stati/medvedchuk- ... -na-dvoikh
http://argumentua.com/novosti/leshchenk ... -dokumenty
http://argumentua.com/novosti/groisman- ... rany-agres
http://argumentua.com/stati/persiya-amk ... yoblenergo
back in USSR
slavek
 
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Повідомлення Додано: Вів 09 січ, 2018 21:21

  slavek написав:
  yarg написав:почитал. спасибо. Уровень аргументов - убойнейший. "Этобомба".
особенно доконало "Одна красноречивая деталь: младший сын Порошенко — Михаил тренируется в детском «Динамо» Суркисов".
Все . Вы открыли мне глаза на правду и истину. СПАСИБО , дорогой вы наш человечище !!!


А остальное не понравилось?
http://argumentua.com/novosti/torguyush ... at-blokadu
http://argumentua.com/novosti/medvedchu ... shenko-smi
http://argumentua.com/stati/medvedchuk- ... mannoi-sbu
http://argumentua.com/stati/medvedchuk- ... -na-dvoikh
http://argumentua.com/novosti/leshchenk ... -dokumenty
http://argumentua.com/novosti/groisman- ... rany-agres
http://argumentua.com/stati/persiya-amk ... yoblenergo


и это почитал. еще веселее.
"В качестве примеров собеседник привел истории, связанные с поставками угля с оккупированной территории под видом угля из ЮАР, а также сделку по продаже нефтепродуктопровода «Прикарпатзападтранс». Как показали журналистские расследования, в обоих случаях сделками занимались люди из окружения Виктора Медведчука. «Для того, чтобы провернуть схему по углю из зоны АТО, нужно молчаливое согласие, как минимум, министра энергетики, который, как известно, был назначен по квоте президентской БПП», — заявил один из участников рынка, который попросил не называть своего имени."

Аргументация еще более убойная.
как говорил один персонаж "Астанавитесь"

Медведчук занимается политикой и бизнесом. Все знают , что для того , чтобы заниматся у нас политикой и бизнесом нужно молчаливое согласие порошенка. Вывод - медведчук работает на порошенка. Но это тайна . тсссс.

Гениально.
yarg
 
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Повідомлення Додано: Вів 09 січ, 2018 23:17

  slavek написав:
  slavek написав:И к поставке в эти хрущи тепловой и электроэнергии, водо-снабжения и -отведения государство и муниципальные органы не имеют отношения через НКРЕ и монополистов на этом рынке.И лет за ...надцать до этого счастливого момента не было государственных и муниципальных ЖЭЕКов.
Вот так стоят сами по себе хрущи в чистом поле.


  yarg написав:конечно не имеют.
чистый бизнес


Т.е. НКРЕ - это бизнес-структура?


Это легитимизирующий придаток к бизнес-структуре.
rjkz
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Повідомлення Додано: Вів 09 січ, 2018 23:44

  rjkz написав:
  slavek написав:
  slavek написав:И к поставке в эти хрущи тепловой и электроэнергии, водо-снабжения и -отведения государство и муниципальные органы не имеют отношения через НКРЕ и монополистов на этом рынке.И лет за ...надцать до этого счастливого момента не было государственных и муниципальных ЖЭЕКов.
Вот так стоят сами по себе хрущи в чистом поле.


  yarg написав:конечно не имеют.
чистый бизнес


Т.е. НКРЕ - это бизнес-структура?


Это легитимизирующий придаток к бизнес-структуре.



дада. так можно и любое министерство назвать. было бы желание.

Вы считаете что НКРЕ установил завышенную цену на электроенергию ?
ок.
Но наша цена самая низкая в Европе.
http://riarating.ru/infografika/20170627/630066493.html

можно конечно сказать что "эта порохоботы все врут" , но источник российский.
такие дела...
yarg
 
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  #<1 ... 5678
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