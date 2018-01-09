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Як будуть зносити
хрущовки в Україні

Як будуть зносити хрущовки в Україні
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<1 ... 6789>
Повідомлення Додано: Вів 09 січ, 2018 18:53

  slavek написав:https://www.facenews.ua/file/2016/310149/
http://www.theinsider.ua/business/54044a1716bec/

  yarg написав:Ну и да , монополисты не имеют к порошенко никакого отношения. Вы верите что он старается для того , чтобы обленерго , принадлежащие Суркису и Медведчуку больше заработали ? Как-то не верится... Хотя если вы сторонник криптоложества...

http://argumentua.com/stati/poroshenko- ... yanukovich[/quote]
  yarg написав:почитал. спасибо. Уровень аргументов - убойнейший. "Этобомба".
особенно доконало "Одна красноречивая деталь: младший сын Порошенко — Михаил тренируется в детском «Динамо» Суркисов".
Все . Вы открыли мне глаза на правду и истину. СПАСИБО , дорогой вы наш человечище !!!


А остальное не понравилось?
http://argumentua.com/novosti/torguyush ... at-blokadu
http://argumentua.com/novosti/medvedchu ... shenko-smi
http://argumentua.com/stati/medvedchuk- ... mannoi-sbu
http://argumentua.com/stati/medvedchuk- ... -na-dvoikh
http://argumentua.com/novosti/leshchenk ... -dokumenty
http://argumentua.com/novosti/groisman- ... rany-agres
http://argumentua.com/stati/persiya-amk ... yoblenergo
back in USSR
slavek
 
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Повідомлення Додано: Вів 09 січ, 2018 21:21

  slavek написав:
  yarg написав:почитал. спасибо. Уровень аргументов - убойнейший. "Этобомба".
особенно доконало "Одна красноречивая деталь: младший сын Порошенко — Михаил тренируется в детском «Динамо» Суркисов".
Все . Вы открыли мне глаза на правду и истину. СПАСИБО , дорогой вы наш человечище !!!


А остальное не понравилось?
http://argumentua.com/novosti/torguyush ... at-blokadu
http://argumentua.com/novosti/medvedchu ... shenko-smi
http://argumentua.com/stati/medvedchuk- ... mannoi-sbu
http://argumentua.com/stati/medvedchuk- ... -na-dvoikh
http://argumentua.com/novosti/leshchenk ... -dokumenty
http://argumentua.com/novosti/groisman- ... rany-agres
http://argumentua.com/stati/persiya-amk ... yoblenergo


и это почитал. еще веселее.
"В качестве примеров собеседник привел истории, связанные с поставками угля с оккупированной территории под видом угля из ЮАР, а также сделку по продаже нефтепродуктопровода «Прикарпатзападтранс». Как показали журналистские расследования, в обоих случаях сделками занимались люди из окружения Виктора Медведчука. «Для того, чтобы провернуть схему по углю из зоны АТО, нужно молчаливое согласие, как минимум, министра энергетики, который, как известно, был назначен по квоте президентской БПП», — заявил один из участников рынка, который попросил не называть своего имени."

Аргументация еще более убойная.
как говорил один персонаж "Астанавитесь"

Медведчук занимается политикой и бизнесом. Все знают , что для того , чтобы заниматся у нас политикой и бизнесом нужно молчаливое согласие порошенка. Вывод - медведчук работает на порошенка. Но это тайна . тсссс.

Гениально.
yarg
 
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Повідомлення Додано: Вів 09 січ, 2018 23:17

  slavek написав:
  slavek написав:И к поставке в эти хрущи тепловой и электроэнергии, водо-снабжения и -отведения государство и муниципальные органы не имеют отношения через НКРЕ и монополистов на этом рынке.И лет за ...надцать до этого счастливого момента не было государственных и муниципальных ЖЭЕКов.
Вот так стоят сами по себе хрущи в чистом поле.


  yarg написав:конечно не имеют.
чистый бизнес


Т.е. НКРЕ - это бизнес-структура?


Это легитимизирующий придаток к бизнес-структуре.
rjkz
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Повідомлення Додано: Вів 09 січ, 2018 23:44

  rjkz написав:
  slavek написав:
  slavek написав:И к поставке в эти хрущи тепловой и электроэнергии, водо-снабжения и -отведения государство и муниципальные органы не имеют отношения через НКРЕ и монополистов на этом рынке.И лет за ...надцать до этого счастливого момента не было государственных и муниципальных ЖЭЕКов.
Вот так стоят сами по себе хрущи в чистом поле.


  yarg написав:конечно не имеют.
чистый бизнес


Т.е. НКРЕ - это бизнес-структура?


Это легитимизирующий придаток к бизнес-структуре.



дада. так можно и любое министерство назвать. было бы желание.

Вы считаете что НКРЕ установил завышенную цену на электроенергию ?
ок.
Но наша цена самая низкая в Европе.
http://riarating.ru/infografika/20170627/630066493.html

можно конечно сказать что "эта порохоботы все врут" , но источник российский.
такие дела...
yarg
 
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Повідомлення Додано: Сер 10 січ, 2018 09:23

  yarg написав:дада. так можно и любое министерство назвать. было бы желание.

Вы считаете что НКРЕ установил завышенную цену на электроенергию ?
ок.
Но наша цена самая низкая в Европе.
http://riarating.ru/infografika/20170627/630066493.html

можно конечно сказать что "эта порохоботы все врут" , но источник российский.
такие дела...

Источник, мягко говоря,неточный, т.к. 2руб/квт-час это только при потреблении до 100квт-час. -https://index.minfin.com.ua/tarif/electric/
После нужно рисовать 3,73 руб.
И тогда картина совсем другая - https://24tv.ua/ru/tarify_na_jelektroje ... oj_n868533
Расходы на электроэнергию в Украине в среднем составляют 3,43% от зарплаты
Дороже, чем украинцам, свет обходится жителям Румынии, Потругалии и Болгарии. Недалеко отстала от Украины и Латвия, граждане которой выкладывают за свет 3,41% месячной зарплаты.

А если по всей коммуналке то - https://kolobok.ua/news/world/kommunaln ... -3483.html
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slavek
 
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Повідомлення Додано: Сер 10 січ, 2018 10:09

  slavek написав:
  yarg написав:дада. так можно и любое министерство назвать. было бы желание.

Вы считаете что НКРЕ установил завышенную цену на электроенергию ?
ок.
Но наша цена самая низкая в Европе.
http://riarating.ru/infografika/20170627/630066493.html

можно конечно сказать что "эта порохоботы все врут" , но источник российский.
такие дела...

Источник, мягко говоря,неточный, т.к. 2руб/квт-час это только при потреблении до 100квт-час. -https://index.minfin.com.ua/tarif/electric/
После нужно рисовать 3,73 руб.
И тогда картина совсем другая - https://24tv.ua/ru/tarify_na_jelektroje ... oj_n868533
Расходы на электроэнергию в Украине в среднем составляют 3,43% от зарплаты
Дороже, чем украинцам, свет обходится жителям Румынии, Потругалии и Болгарии. Недалеко отстала от Украины и Латвия, граждане которой выкладывают за свет 3,41% месячной зарплаты.

А если по всей коммуналке то - https://kolobok.ua/news/world/kommunaln ... -3483.html


енергоносители , с которых вырабатывается енергия - у нас процентов на 70 импортные. топливо для АЕС и часть угля. Поэтому и цена на электроенергию не имеет отношения к низким украинским зарплатам. Она привязана к мировым ценам.
yarg
 
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Повідомлення Додано: Сер 10 січ, 2018 12:59

  yarg написав:енергоносители , с которых вырабатывается енергия - у нас процентов на 70 импортные. топливо для АЕС и часть угля. Поэтому и цена на электроенергию не имеет отношения к низким украинским зарплатам. Она привязана к мировым ценам.


Так теперь расскажите почему у нас зарплаты и пенсии меньше всех в европе и не только.
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slavek
 
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Повідомлення Додано: Сер 10 січ, 2018 13:03

  slavek написав:
  yarg написав:енергоносители , с которых вырабатывается енергия - у нас процентов на 70 импортные. топливо для АЕС и часть угля. Поэтому и цена на электроенергию не имеет отношения к низким украинским зарплатам. Она привязана к мировым ценам.


Так теперь расскажите почему у нас зарплаты и пенсии меньше всех в европе и не только.


А с чего им быть выше ? с какого источника ?
я этого источника не вижу. Реально - сколько наработали - столько и получили.
yarg
 
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Повідомлення Додано: Сер 10 січ, 2018 13:05

Источник, мягко говоря,неточный, т.к. 2руб/квт-час это только при потреблении до 100квт-час. -https://index.minfin.com.ua/tarif/electric/
После нужно рисовать 3,73 руб.

Если бы - в Нижегородской области 1-ые 85 кВт-ч на домохозяйство 3,47 (кажется), все что выше -5,73 рубля/кВт-ч.
Волгарь
 
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Повідомлення Додано: Сер 10 січ, 2018 14:26

  yarg написав:А с чего им быть выше ? с какого источника ?
я этого источника не вижу. Реально - сколько наработали - столько и получили.



https://www.segodnya.ua/opinion/petrykc ... 19334.html
back in USSR
slavek
 
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