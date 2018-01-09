Як будуть зносити хрущовки в Україні

Додано: Вів 09 січ, 2018 21:21

и это почитал. еще веселее."В качестве примеров собеседник привел истории, связанные с поставками угля с оккупированной территории под видом угля из ЮАР, а также сделку по продаже нефтепродуктопровода «Прикарпатзападтранс». Как показали журналистские расследования, в обоих случаях сделками занимались люди из окружения Виктора Медведчука. «Для того, чтобы провернуть схему по углю из зоны АТО, нужно молчаливое согласие, как минимум, министра энергетики, который, как известно, был назначен по квоте президентской БПП», — заявил один из участников рынка, который попросил не называть своего имени."Аргументация еще более убойная.как говорил один персонаж "Астанавитесь"Медведчук занимается политикой и бизнесом. Все знают , что для того , чтобы заниматся у нас политикой и бизнесом нужно молчаливое согласие порошенка. Вывод - медведчук работает на порошенка. Но это тайна . тсссс.Гениально.