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Як будуть зносити хрущовки в Україні
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 10 січ, 2018 14:40
т.е. автор этой статьи готов создавать рабочие места с высокой зарплатой ? Честь ему и хвала.
если что - это ирония. обычно такие люди не то что рабочих мест не создают , но и себя прокормить неспособны.
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yarg
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