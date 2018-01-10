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Як будуть зносити
хрущовки в Україні

Як будуть зносити хрущовки в Україні
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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  #<1 ... 6789
Повідомлення Додано: Сер 10 січ, 2018 14:40

  slavek написав:
  yarg написав:А с чего им быть выше ? с какого источника ?
я этого источника не вижу. Реально - сколько наработали - столько и получили.



https://www.segodnya.ua/opinion/petrykc ... 19334.html


т.е. автор этой статьи готов создавать рабочие места с высокой зарплатой ? Честь ему и хвала.
если что - это ирония. обычно такие люди не то что рабочих мест не создают , но и себя прокормить неспособны.
yarg
 
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Повідомлення Додано: Сер 10 січ, 2018 19:28

  yarg написав:т.е. автор этой статьи готов создавать рабочие места с высокой зарплатой ? Честь ему и хвала.
если что - это ирония. обычно такие люди не то что рабочих мест не создают , но и себя прокормить неспособны.


Автор правильно обозначил причины нынешней технологической отсталости Украины с неэффективным, малопроизводительным и потому плохо оплачиваемым трудом и указал виновных в этом.
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slavek
 
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Повідомлення Додано: Сер 10 січ, 2018 20:21

  slavek написав:
  yarg написав:т.е. автор этой статьи готов создавать рабочие места с высокой зарплатой ? Честь ему и хвала.
если что - это ирония. обычно такие люди не то что рабочих мест не создают , но и себя прокормить неспособны.


Автор правильно обозначил причины нынешней технологической отсталости Украины с неэффективным, малопроизводительным и потому плохо оплачиваемым трудом и указал виновных в этом.


та да... таких умников - вагонище... которые все всегда знают , но умеют только статейки в фейсбучках строчить...
Где его бизнес , в котором он и технологии использует и огромные зарплаты платит и все дела ? нету ?

как говорил Маркс : практика - лучший критерий теории. Собачьей будки не сделали , а трындят.
yarg
 
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Повідомлення Додано: Сер 10 січ, 2018 23:50

Re: Як будуть зносити хрущовки в Україні

Давайте, по-теме статьи. Если кто-то был в Москве, где хрущёвки уже 20 лет сносят, или родственники там есть, и интересовался как у них было организовано выселение из хрущёвок, пусть нам напишет. Здесь встанет вопрос - ведь будет не мало пенсионеров, неспособных самостоятельно носить мебель, вещи, им предоставляется помощь в переезде? Может ещё какие-то были нюансы, которые надо продумать заранее.
1007qwert
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