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Число великих дата-центрів
у світі зросло майже до 400

Число великих дата-центрів у світі зросло майже до 400
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 08 січ, 2018 02:42

Число великих дата-центрів у світі зросло майже до 400

Пропонуємо до обговорення:
Аналітики Synergy Research Group нарахували майже 400 великих дата-центрів, розташованих в усьому світі.

Дивися повний текст Число великих дата-центрів у світі зросло майже до 400.
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Повідомлення Додано: Пон 08 січ, 2018 02:42

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