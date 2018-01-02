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Число великих дата-центрів у світі зросло майже до 400
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 08 січ, 2018 02:42
Пропонуємо до обговорення:
Аналітики Synergy Research Group нарахували майже 400 великих дата-центрів, розташованих в усьому світі.
Дивися повний текст Число великих дата-центрів у світі зросло майже до 400
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Додано: Пон 08 січ, 2018 02:42
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