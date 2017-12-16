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У Китаї за допомогою 3D-біопринтера створили "живу"...
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Додано: Пон 08 січ, 2018 08:09
Пропонуємо до обговорення:
Таку кістку вже пересадили тварині і вона прижилася, повідомляє агентство Сіньхуа.
Дивися повний текст У Китаї за допомогою 3D-біопринтера створили "живу" штучну кістку
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