RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Віталік Бутерін пообіцяв
залишити крипторинок, якщо він...

Віталік Бутерін пообіцяв залишити крипторинок, якщо він...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 08 січ, 2018 10:44

Віталік Бутерін пообіцяв залишити крипторинок, якщо він...

Пропонуємо до обговорення:
Засновник Ethereum Віталік Бутерін заявив, що втомився від незрілості криптовалютної спільноти.

Дивися повний текст Віталік Бутерін пообіцяв залишити крипторинок, якщо він не зміниться.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 79141
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 114 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 08 січ, 2018 10:44

Неужели до него дошла простая истина, которую умный человек озвучил ещё 150 лет назад ? - «Революции готовят гении, делают романтики, а пользуются плодами – негодяи» (С) Бисмарк
LutsMan
 
Повідомлень: 380
З нами з: 10.06.08
Подякував: 96 раз.
Подякували: 86 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 08 січ, 2018 18:43

Бисмарк говорил это для дураков. (R)

Для себя он сказал следующее: Кто революцию выращивает, только тот и пользуется ее плодами (с)

Технологии государственных переворотов не стоят на месте, они совершенствуются в зависимости от стоящих перед организаторами текущих задач. Вспоминаем 2000-2004 годы. Кучма Л.Д. в очередной раз доказал президентам стран СНГ, что он уроки экономики в школе не прогуливал и хорошо понимал, что можно отнести в государственные резервы, а что нет. Как следствие государственный долг Украины в тот период снижается, внешнеторговое сальдо устойчиво положительное. Для народа этот результат дает реальную работу, стабильный курс гривны, рост социальной защищенности. Это прекрасный результат государственного управления грамотным хозяйственником, которому начинают просто завидовать все ближайшие соседи, у которых в экономике не все идеально в те периоды. Кучму регулярно приглашают председательствовать в различных экономических союзах по странам СНГ.

Но как всегда бывает в таких случаях - ему начал завидовать один очень злой сосед (в нашем случае - северный), который не хотел оставаться в аутсайдерах в списке народных президентов после Шеварнадзе, Кучмы и Лукашенко. Сначала этот злой сосед ввалил пробное бабло в грузинскую цветную революцию для замены опытного и успешного по жизни президента Шеварнадзе на абсолютно нулевого Саакашвили. Отрабатывал технологию, так сказать. И чуть позже этот злой сосед ввалил большее бабло, накопленное от продажи своей или отжатой нефти в украинский майдан с оранжевыми флагами и под лозунгом "Кучму геть!", который так был ему желанным и тешил его самолюбие.

Естественно после успеха первого украинского майдана злой сосед благодаря своим агентам (главные - Тимошенко, Ющенко) реализовал свой главный план - существенное поднятие цены на газ почти в 9 раз для Украины!!!!!!!! Отбил деньги на майдан, так сказать. А это серьезный успех!!! И он по доходности превосходит все предыдущие успехи Кучмы Л.Д. Более того он дал финансовый ресурс для его дальнейшего развития аналогичными методами, которые хоть и дорогие по затратам, но в итоге оказываются очень прибыльными.

Конечно же, в качестве информационной поддержки майдана были привлечены все источники распространения информации, соц сети в том числе, которые внушали украинцам, что майдан организовали Нуланд или Обама, типа больше не кому :). Правда никто так и не придумал зачем это им нужно до сих пор. Но то таке (с)
Политики, не выполнившие предвыборные обещания - преступники. СМИ, раскалывающие украинское общество - агенты захватчиков. Киевские политики, запретившие украинской армии дать вооруженный отпор агрессии в Крыму - враги Украины.
buratinyo
Аватар користувача
 
Повідомлень: 630
З нами з: 28.04.16
Подякував: 962 раз.
Подякували: 173 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: warlamp і 33 гостей
Модератори: Irina555, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
У Rothschild пропонують залишити в Україні 4-5 основних...
R2 » Чет 14 гру, 2017 10:51
5 526
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 15 гру, 2017 10:54
rjkz
Гройсман пообіцяв відмовитись від імпорту газу назавжди
R2 » Вів 05 гру, 2017 10:33
3 248
Переглянути останнє повідомлення
Вів 05 гру, 2017 15:33
galex
Якщо бізнес попросить: Порошенко готовий запровадити...
R2 » Пон 04 гру, 2017 10:09
9 464
Переглянути останнє повідомлення
Вів 05 гру, 2017 10:53
deniska
реклама

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (51273)
08.01.2018 19:24
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.