Віталік Бутерін пообіцяв залишити крипторинок, якщо він...

Додано: Пон 08 січ, 2018 18:43

Бисмарк говорил это для дураков. (R)



Для себя он сказал следующее: Кто революцию выращивает, только тот и пользуется ее плодами (с)



Технологии государственных переворотов не стоят на месте, они совершенствуются в зависимости от стоящих перед организаторами текущих задач. Вспоминаем 2000-2004 годы. Кучма Л.Д. в очередной раз доказал президентам стран СНГ, что он уроки экономики в школе не прогуливал и хорошо понимал, что можно отнести в государственные резервы, а что нет. Как следствие государственный долг Украины в тот период снижается, внешнеторговое сальдо устойчиво положительное. Для народа этот результат дает реальную работу, стабильный курс гривны, рост социальной защищенности. Это прекрасный результат государственного управления грамотным хозяйственником, которому начинают просто завидовать все ближайшие соседи, у которых в экономике не все идеально в те периоды. Кучму регулярно приглашают председательствовать в различных экономических союзах по странам СНГ.



Но как всегда бывает в таких случаях - ему начал завидовать один очень злой сосед (в нашем случае - северный), который не хотел оставаться в аутсайдерах в списке народных президентов после Шеварнадзе, Кучмы и Лукашенко. Сначала этот злой сосед ввалил пробное бабло в грузинскую цветную революцию для замены опытного и успешного по жизни президента Шеварнадзе на абсолютно нулевого Саакашвили. Отрабатывал технологию, так сказать. И чуть позже этот злой сосед ввалил большее бабло, накопленное от продажи своей или отжатой нефти в украинский майдан с оранжевыми флагами и под лозунгом "Кучму геть!", который так был ему желанным и тешил его самолюбие.



Естественно после успеха первого украинского майдана злой сосед благодаря своим агентам (главные - Тимошенко, Ющенко) реализовал свой главный план - существенное поднятие цены на газ почти в 9 раз для Украины!!!!!!!! Отбил деньги на майдан, так сказать. А это серьезный успех!!! И он по доходности превосходит все предыдущие успехи Кучмы Л.Д. Более того он дал финансовый ресурс для его дальнейшего развития аналогичными методами, которые хоть и дорогие по затратам, но в итоге оказываются очень прибыльными.



Конечно же, в качестве информационной поддержки майдана были привлечены все источники распространения информации, соц сети в том числе, которые внушали украинцам, что майдан организовали Нуланд или Обама, типа больше не кому :). Правда никто так и не придумал зачем это им нужно до сих пор. Но то таке (с)

Политики, не выполнившие предвыборные обещания - преступники. СМИ, раскалывающие украинское общество - агенты захватчиков. Киевские политики, запретившие украинской армии дать вооруженный отпор агрессии в Крыму - враги Украины.