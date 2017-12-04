Засновник Ethereum Віталік Бутерін заявив, що втомився від незрілості криптовалютної спільноти.
Дивися повний текст Віталік Бутерін пообіцяв залишити крипторинок, якщо він не зміниться.
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Додано: Пон 08 січ, 2018 10:44
Віталік Бутерін пообіцяв залишити крипторинок, якщо він...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Віталік Бутерін пообіцяв залишити крипторинок, якщо він не зміниться.
Додано: Пон 08 січ, 2018 10:44
Неужели до него дошла простая истина, которую умный человек озвучил ещё 150 лет назад ? - «Революции готовят гении, делают романтики, а пользуются плодами – негодяи» (С) Бисмарк
Додано: Пон 08 січ, 2018 18:43
Бисмарк говорил это для дураков. (R)
Для себя он сказал следующее: Кто революцию выращивает, только тот и пользуется ее плодами (с)
Технологии государственных переворотов не стоят на месте, они совершенствуются в зависимости от стоящих перед организаторами текущих задач. Вспоминаем 2000-2004 годы. Кучма Л.Д. в очередной раз доказал президентам стран СНГ, что он уроки экономики в школе не прогуливал и хорошо понимал, что можно отнести в государственные резервы, а что нет. Как следствие государственный долг Украины в тот период снижается, внешнеторговое сальдо устойчиво положительное. Для народа этот результат дает реальную работу, стабильный курс гривны, рост социальной защищенности. Это прекрасный результат государственного управления грамотным хозяйственником, которому начинают просто завидовать все ближайшие соседи, у которых в экономике не все идеально в те периоды. Кучму регулярно приглашают председательствовать в различных экономических союзах по странам СНГ.
Но как всегда бывает в таких случаях - ему начал завидовать один очень злой сосед (в нашем случае - северный), который не хотел оставаться в аутсайдерах в списке народных президентов после Шеварнадзе, Кучмы и Лукашенко. Сначала этот злой сосед ввалил пробное бабло в грузинскую цветную революцию для замены опытного и успешного по жизни президента Шеварнадзе на абсолютно нулевого Саакашвили. Отрабатывал технологию, так сказать. И чуть позже этот злой сосед ввалил большее бабло, накопленное от продажи своей или отжатой нефти в украинский майдан с оранжевыми флагами и под лозунгом "Кучму геть!", который так был ему желанным и тешил его самолюбие.
Естественно после успеха первого украинского майдана злой сосед благодаря своим агентам (главные - Тимошенко, Ющенко) реализовал свой главный план - существенное поднятие цены на газ почти в 9 раз для Украины!!!!!!!! Отбил деньги на майдан, так сказать. А это серьезный успех!!! И он по доходности превосходит все предыдущие успехи Кучмы Л.Д. Более того он дал финансовый ресурс для его дальнейшего развития аналогичными методами, которые хоть и дорогие по затратам, но в итоге оказываются очень прибыльными.
Конечно же, в качестве информационной поддержки майдана были привлечены все источники распространения информации, соц сети в том числе, которые внушали украинцам, что майдан организовали Нуланд или Обама, типа больше не кому :). Правда никто так и не придумал зачем это им нужно до сих пор. Но то таке (с)
Политики, не выполнившие предвыборные обещания - преступники. СМИ, раскалывающие украинское общество - агенты захватчиков. Киевские политики, запретившие украинской армии дать вооруженный отпор агрессии в Крыму - враги Украины.
Додано: Пон 08 січ, 2018 21:20
buratinyo
Психоделики способны изменять человеческое восприятие и сознание весьма необычным образом.
Острые эффекты включают в себя иллюзии – искаженное или измененное восприятие реально существующих объектов окружающего мира. Иллюзии возникают на фоне дереализации – ощущения тотального изменения реальности, изменения времени, попадания грезящего в «иной мир», в «иные измерения».
Додано: Пон 08 січ, 2018 22:58
Эка вас торкнуло после грибов. Лучше привычную водку пейте
Как попустит попытайтесь логически, без эмоций опровергнуть для начала хотя бы этот сценарий -
Политики, не выполнившие предвыборные обещания - преступники. СМИ, раскалывающие украинское общество - агенты захватчиков. Киевские политики, запретившие украинской армии дать вооруженный отпор агрессии в Крыму - враги Украины.
Додано: Вів 09 січ, 2018 00:06
buratinyo
А чт отам опровергать? То, что козломордое создание всунуло свой пятак - это я и не оспариваю.
Но это вот перл
один очень злой сосед (в нашем случае - северный), который не хотел оставаться в аутсайдерах в списке народных президентов после Шеварнадзе, Кучмы и Лукашенко. Сначала этот злой сосед ввалил пробное бабло в грузинскую цветную революцию для замены опытного и успешного по жизни президента Шеварнадзе
Кучма и Шеварднадзе - народные президенты...
Додано: Вів 09 січ, 2018 04:35
-А я-то думал, и зачем это Путин в маске Нуланда на Майдане печеньки раздавал... А оно вот оказывается как...
Додано: Вів 09 січ, 2018 13:34
Хлеб спецслужб исторически - это комплексные много ходовые комбинации. А слабый Обама, которому Украина была совсем не интересна, поставил сюда недальновидных сотрудников по типу Нуланд, которая стала во времена оранжевой революции огородным пугалом и звездой ютуба.
Бывших сотрудников как говорится в этой службе не бывает. События 2004-2014 года это подтверждают наглядно и конкретно, по-моему. Все передачи, ток-шоу по телевидению тщательно выполняли задачу отвлечения всеобщего внимания от настоящего организатора майданов. А журналисты всегда были продажны и что самое интересное очень за недорого. Им платили, они исполняли, не анализируя тот момент, что стали на путь серьезного государственного преступления.
Политики, не выполнившие предвыборные обещания - преступники. СМИ, раскалывающие украинское общество - агенты захватчиков. Киевские политики, запретившие украинской армии дать вооруженный отпор агрессии в Крыму - враги Украины.
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