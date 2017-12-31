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Що обіцяють мери України
на 2018 рік (інфографіка)

Що обіцяють мери України на 2018 рік (інфографіка)
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 08 січ, 2018 11:49

Що обіцяють мери України на 2018 рік (інфографіка)

Пропонуємо до обговорення:
Майже всі мери України вже розпланували 2018 рік.

Дивися повний текст Що обіцяють мери України на 2018 рік (інфографіка).
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Повідомлення Додано: Пон 08 січ, 2018 11:49

Утром мажу бутерброд - Сразу мысль: а как народ? И икра не лезет в горло, И компот не льется в рот!
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