Майже всі мери України вже розпланували 2018 рік.
Дивися повний текст Що обіцяють мери України на 2018 рік (інфографіка).
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Додано: Пон 08 січ, 2018 11:49
Що обіцяють мери України на 2018 рік (інфографіка)
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Дивися повний текст Що обіцяють мери України на 2018 рік (інфографіка).
Додано: Пон 08 січ, 2018 11:49
Утром мажу бутерброд - Сразу мысль: а как народ? И икра не лезет в горло, И компот не льется в рот!
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