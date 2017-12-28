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Bloomberg назвав найкращу
валюту для інвестицій

Bloomberg назвав найкращу валюту для інвестицій
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 08 січ, 2018 12:40

Bloomberg назвав найкращу валюту для інвестицій

Пропонуємо до обговорення:
Експерти рейтингу визнали, що найбільшу прибутковість в 2017 році показали криптовалюти.

Дивися повний текст Bloomberg назвав найкращу валюту для інвестицій.
R2
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Повідомлення Додано: Пон 08 січ, 2018 12:40

что-то с арифметикой в статье не лады
rjkz
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Повідомлення Додано: Пон 08 січ, 2018 12:50

1. Из фондовых индексов наибольший рост показал украинский UX – он вырос на 80%.
2. В целом наибольшую доходность показали рискованные инвестиции, отметили эксперты рейтинга.

Чего-то запутали журналисты, это зрада или перемога?
freeze
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