Експерти рейтингу визнали, що найбільшу прибутковість в 2017 році показали криптовалюти.
Дивися повний текст Bloomberg назвав найкращу валюту для інвестицій.
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 08 січ, 2018 12:40
Bloomberg назвав найкращу валюту для інвестицій
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Bloomberg назвав найкращу валюту для інвестицій.
Додано: Пон 08 січ, 2018 12:50
1. Из фондовых индексов наибольший рост показал украинский UX – он вырос на 80%.
2. В целом наибольшую доходность показали рискованные инвестиции, отметили эксперты рейтинга.
Чего-то запутали журналисты, это зрада или перемога?
реклама
|