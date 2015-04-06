Франшиза IT Академии «INTITA»

IT Академия «INTITA» работает на рынке образовательных услуг с 2010 года. Команда профессионалов академии состоит из предпринимателей, которые убеждены, что наиболее эффективны и стабильны – инвестиции в образование и персонал. За прошедшее время академия выпустила сотни программистов.
Мы предлагаем открытие IT Академии «INTITA» - частного учебного заведения для подготовки конкурентных IT специалистов (программистов, веб-дизайнеров, тестировщиков), квалификация которых будет отвечать современным требованиям IT рынка и будет гарантировать их дальнейшее трудоустройство. Таким образом мы предлагаем открыть легальный высокодоходный образовательный бизнес на основе проверенной учебной модели (трудоустройство 99% выпускников в IT компаниях).
Преимущества основаны на ведении прибыльного легального и высокоинтеллектуального бизнеса. Основа - готовая рабочая бизнес-модель, перспективная и устойчивая к изменениям рынка. Отсутствие реальных конкурентов в регионе (по учебной программе и проценту трудоустройства выпускников), нехватка IT-специалистов на рынке труда, не большие инвестиции. IT Академия – эффективный источник поиска и подготовки кадров для тех, кто уже является собственником или планирует открыть собственную IT компанию.
Предлагается открытие долгосрочных (от 6 месяцев) курсов по обучению программистов по разным направлениям. Форма обучения - дневная и вечерняя. Оффлайн и онлайн обучение, собственная онлайн платформа с встроенной CRM системой.
Финансовая модель предусматривает выход на точку безубыточности за 7-9 месяцев и полную окупаемость проекта за 1,5-2 года.
Стоимость франшизы 1000$ +10% от оборота филиала ежемесячно и зависит от города и конкретного региона.
В сумму инвестиций входит приобретение компьютерной техники, закупка мебели и учебного оборудования, получение лицензии, оформление предприятия, первоначальные вложения в рекламу и рекламные материалы. Сопутствующие затраты: оплата аренды (если помещение арендуемое), оплата коммунальных платежей, оплата мобильной связи и интернета, заработная плата сотрудников и преподавателей на начальном этапе.
Наши контакты:
тел. +38-067-431-74-24