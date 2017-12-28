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Чого чекати від цін
на машини цього року?

Чого чекати від цін на машини цього року?
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 08 січ, 2018 15:37

Чого чекати від цін на машини цього року?

Пропонуємо до обговорення:
2018 року імпортні автомобілі з ЄС подешевшають на 1% через зниження мита.

Дивися повний текст Чого чекати від цін на машини цього року?.
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Повідомлення Додано: Пон 08 січ, 2018 15:37

Цены в 2018 году будут падать на авто.
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