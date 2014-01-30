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МАЕР ИГОРЬ И МАЕР ЖЕНЯ! ВНИМАНИЕ
АФЕРИСТЫ!!! БУДЬТЕ ОСТОРОЖН

МАЕР ИГОРЬ И МАЕР ЖЕНЯ! ВНИМАНИЕ АФЕРИСТЫ!!! БУДЬТЕ ОСТОРОЖН
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Перелік фінансових компаній, які були під підозрою в шахрайстві. Фінансові піраміди та лохотрони в Україні. Все, що пов'язано з фінансовими схемами, націленими на обман довірливих учасників.
Повідомлення Додано: Пон 08 січ, 2018 17:41

МАЕР ИГОРЬ И МАЕР ЖЕНЯ! ВНИМАНИЕ АФЕРИСТЫ!!! БУДЬТЕ ОСТОРОЖН

МАЕР ИГОРЬ И МАЕР ЖЕНЯ! ВНИМАНИЕ АФЕРИСТЫ!!! БУДЬТЕ ОСТОРОЖНЫ!!!
МАКСИМАЛЬНЫЙ РЕПОСТ!
Друзья поможем стать семье аферистов популярными, тем более что ихние дела говорят сами за себя! Зовут Маер Игорь Мирославович, родом с Черновицкой области. смт.Вашковцы. Мошенник со стажем. Жена Маер Евгения, и в теме и в доле. В январе 2016 развели людей на 15000долл.США пообещав им выкупить квартиру с торгов в Фонде гарантирования вкладов физлиц. На продажу выставлялось две квартиры одним лотом, одну из которых хотела купить пострадавшая семья. На эти деньги он сразу же купил себе машину. обещания не выполнил, деньги не вернул, так как это не входило в его планы. Люди которых кинули написали заявление в Оболонскую прокуратуру и миллицию, но там без взятки следователи не берутся расследовать это дело уже почти год. В людей которых он кинул есть ребенок инвалид и они живут на съемной квартире. Это был тяжелый удар для них и ребенка, так как там были и деньги которые мама откладывала из пособия по инвалидности, собирая деньги по крупицам. Но тут на их пути появился этот "г***" и ободрал их до нитки, разбив мечту о собственной квартире. Взяв такой грех на душу он не подумал о том что у него тоже есть детки, и им возможно придется отвечать за грехи родителей.

К сожалению мы с вами живем в таком государстве в котором миллиция не выполняет свою функцию, а служит интересам отдельных бизнескланов и политиков. Если на этом можно заработать они что-то делают, если не видят выгоды то расследование заканчивается так и не начавшись. Это именно то дело в котором нужно дать сначала на лапу а потом возможно этого афериста вызвут на допрос и возбудят уголовное дело.

Друзья сделайте пожалуйста репост, чтобы этот мошенник стал узнаваемым по всей Украине, чтоб больше ни одна семья не пострадала от его афер, и чтоб ни одна детская мечта не была разрушена этим подонком.
https://scamdb.info/uk/fraud/3565
#аферист, #разводнаденьги, #Маер, #IgorMayer, #мошенник #кидалово, #оболонь, #МаерИгорь #г*** , #ФинансоваяАфера, #афера , #Черновцы #Вашковцы, #Вашківці #Vashkivtsi
rx121
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