Збій практично будь-якої комп'ютерної системи можна спровокувати за допомогою звукових хвиль.
Дивися повний текст Хакери навчилися зламувати комп'ютери за допомогою звуку.
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Додано: Пон 08 січ, 2018 23:37
Хакери навчилися зламувати комп'ютери за допомогою звуку
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Хакери навчилися зламувати комп'ютери за допомогою звуку.
Додано: Пон 08 січ, 2018 23:37
или использовать SSD
в датацентр залезет хакер с динамиками и будет воздействовать звуком на оборудование?
Додано: Пон 08 січ, 2018 23:46
Re: Хакери навчилися зламувати комп'ютери за допомогою звуку
Это ему туда S90 придется тащить, а то "никто не услышит"...
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