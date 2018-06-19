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Хакери навчилися зламувати
комп'ютери за допомогою звуку

Хакери навчилися зламувати комп'ютери за допомогою звуку
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 08 січ, 2018 23:37

Хакери навчилися зламувати комп'ютери за допомогою звуку

Пропонуємо до обговорення:
Збій практично будь-якої комп'ютерної системи можна спровокувати за допомогою звукових хвиль.

Дивися повний текст Хакери навчилися зламувати комп'ютери за допомогою звуку.
R2
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Повідомлення Додано: Пон 08 січ, 2018 23:37

или использовать SSD
в датацентр залезет хакер с динамиками и будет воздействовать звуком на оборудование?
hodkonem36
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Повідомлення Додано: Пон 08 січ, 2018 23:46

Re: Хакери навчилися зламувати комп'ютери за допомогою звуку

hodkonem36 написав:или использовать SSD
в датацентр залезет хакер с динамиками и будет воздействовать звуком на оборудование?
Это ему туда S90 придется тащить, а то "никто не услышит"...
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учёный изнасиловал журналиста
juice
 
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Повідомлення Додано: Вів 09 січ, 2018 13:55

juice, +100! Тоже на ум пришла эта карикатура...
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Повідомлення Додано: Вів 24 лип, 2018 21:36

"хакеры могут использовать волны для создания вибраций, воспроизводя звук на определенной частоте. Современные жесткие диски автоматически выключаются при сильных вибрациях, чтобы защитить данные от уничтожения или повреждения."
hodkonem36
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