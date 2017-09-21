У 2020 році Airbus, Rolls-Royce і Siemens проведуть перші льотні випробування гібридного літака на основі пасажирського повітряного судна BAE 146.
Дивися повний текст Електролітаки замінять три види авіатранспорту.
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Додано: Вів 09 січ, 2018 08:42
Електролітаки замінять три види авіатранспорту
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Дивися повний текст Електролітаки замінять три види авіатранспорту.
Додано: Вів 09 січ, 2018 08:42
Апасна!
«Я друг униженных и бедных,
Я всех убогих берегу, Я знаю много слов заветных. Я есть твой Бог. Я все могу. Меня печалит вид твой грустный, Какой бедою ты тесним?» И человек сказал: «Я – русский», И Бог заплакал вместе с ним.
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