У порівнянні з країнами ЄС і СНД, в Україні значно нижчі тарифи на широкосмуговий інтернет.
Дивися повний текст На українців може чекати нова хвиля подорожчання інтернету і ТБ.
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: Вів 09 січ, 2018 09:16
На українців може чекати нова хвиля подорожчання...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст На українців може чекати нова хвиля подорожчання інтернету і ТБ.
Додано: Вів 09 січ, 2018 09:47
Это разве новость, банальные будни Триолан с 15 до 50 поднял за ТВ, обьясняя добавление нескольких каналов. Хотя я и из имеющихся 90 % не смотрю, там смотреть нечего, а половина эфира реклама.
Востаннє редагувалось Igorten в Вів 09 січ, 2018 10:25, всього редагувалось 3 разів.
Додано: Вів 09 січ, 2018 09:56
За такое ТВ еще и платить?
Тримаючи кошти в банках, ти наносиш збиток державі тому всі твої угоди з банками нікчемні - так вважає ФГВФО.
Ти або не розумієш що робиш або сподіваєшся на ФГВФО. Тому ти або божевільний або свідомо хочеш нанести збиток державі.
Додано: Вів 09 січ, 2018 10:47
От зомбоящика отказался, от постоянно повышающихся тарифов Воли и др. тоже. То, что мне интересно, смотрю в Интернете. Обычно использую акционные предложения (их хватает), практически не платя за услуги. Повышайте и дальше!
Додано: Вів 09 січ, 2018 10:48
это значит - отключаются!
Пока москалі їдять Рошен, купляти Рошен не буду!
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