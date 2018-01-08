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На українців може чекати
нова хвиля подорожчання...

На українців може чекати нова хвиля подорожчання...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #12>
Повідомлення Додано: Вів 09 січ, 2018 09:16

На українців може чекати нова хвиля подорожчання...

Пропонуємо до обговорення:
У порівнянні з країнами ЄС і СНД, в Україні значно нижчі тарифи на широкосмуговий інтернет.

Дивися повний текст На українців може чекати нова хвиля подорожчання інтернету і ТБ.
R2
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В Украине сплошная стабильность
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Повідомлення Додано: Вів 09 січ, 2018 09:28

Обычно первым Ахметов повышает
max_us_ua
 
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Повідомлення Додано: Вів 09 січ, 2018 09:47

Это разве новость, банальные будни ;) Триолан с 15 до 50 поднял за ТВ, обьясняя добавление нескольких каналов. Хотя я и из имеющихся 90 % не смотрю, там смотреть нечего, а половина эфира реклама.
Востаннє редагувалось Igorten в Вів 09 січ, 2018 10:25, всього редагувалось 3 разів.
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Повідомлення Додано: Вів 09 січ, 2018 09:56

За такое ТВ еще и платить?
Тримаючи кошти в банках, ти наносиш збиток державі тому всі твої угоди з банками нікчемні - так вважає ФГВФО.
Ти або не розумієш що робиш або сподіваєшся на ФГВФО. Тому ти або божевільний або свідомо хочеш нанести збиток державі.
cannabis_ua
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Повідомлення Додано: Вів 09 січ, 2018 10:47

От зомбоящика отказался, от постоянно повышающихся тарифов Воли и др. тоже. То, что мне интересно, смотрю в Интернете. Обычно использую акционные предложения (их хватает), практически не платя за услуги. Повышайте и дальше!
ygn
 
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Повідомлення Додано: Вів 09 січ, 2018 10:48

...нестабильных финансовых условиях и постоянном росте цен в разных сферах жизни, украинцы вынуждены искать альтернативные, выгодные решения, которые позволят сэкономить

это значит - отключаются! :mrgreen:
Пока москалі їдять Рошен, купляти Рошен не буду!
zloy_ukr
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Повідомлення Додано: Вів 09 січ, 2018 12:25

  max_us_ua написав:Обычно первым Ахметов повышает

в данном случае невозможно сказать кто первым поднимает - рыжебрысый таракан или другие деятели - поднятие цен на все есть процесс постоянный в нашей стране. Но факт тому - на городской телефон таракан прикрутил с нового года еще десяточку, ну и пятнашку на интернет ADSL прикрутил до кучи.
GroisMAN - спаситель Украины, без базара (винницкого)...
Негоро
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Повідомлення Додано: Вів 09 січ, 2018 12:51

Re: На українців може чекати нова хвиля подорожчання...

Подорожание приветствую, а то интернет стоит всего 4 бакса.
Это курям на смех.
Больше 10 лет цена не менялась, а доллар вырос в 3 раза.
В черном списке из-за политической нетолерантности:
BIGor, bolex, budivelnik, captainw, chipmunk, galex, komp, lapay, locustsucol, mdonatiendesade, myshapiton, prdoon1, Sommer, stravapol, Surfer, Tip Top, Win32, Первый, Подолянин
M-A-X
 
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Повідомлення Додано: Вів 09 січ, 2018 13:45

  M-A-X написав:Подорожание приветствую, а то интернет стоит всего 4 бакса.
Это курям на смех.
Больше 10 лет цена не менялась, а доллар вырос в 3 раза.


правильно! :mrgreen:
"Передайте Ильичу — нам и десять по плечу" (с)

ЗЫ с тем количеством рекламы считаю что должны зрителям доплачивать за просмотр.
«Две вещи действительно бесконечны: Вселенная и человеческая глупость. Впрочем, насчет Вселенной я не уверен» (с) Эйнштейн
Slon_Nosov
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