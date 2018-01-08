На українців може чекати нова хвиля подорожчання...

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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 09 січ, 2018 13:49
M-A-X Вы, часом не провайдерством промышляете? Первый раз вижу человека, радостно констатирующего, что придется платить больше
Додано: Вів 09 січ, 2018 14:25
:)
Ну, ТВ могло бы быть бесплатным.
За распространение через спутник и эфир каналы сами еще платят.
А тут такое.
В черном списке из-за политической нетолерантности:
BIGor, bolex, budivelnik, captainw, chipmunk, galex, komp, lapay, locustsucol, mdonatiendesade, myshapiton, prdoon1, Sommer, stravapol, Surfer, Tip Top, Win32, Первый, Подолянин
Додано: Вів 09 січ, 2018 14:49
Нет. :) Хотел написать в начальном комменте, что к провайдерам не отношусь, но подумал, что никто не поверит. :)
Ну, украинцы вообще должны радоваться повышениям цен.
Ведь ранее, когда цены на тот же газ были низкими, то это было из-за того, что олигархи разворовывали поступления за тот газ. А когда газ стал дорогим, то не будут.
(Это украинские реалии, такое говорится на полном серьезе)
Но просто при этом есть и плюсы:
Может в интернете будет меньше "школьников" сидеть.
Свидетелям покращення будет еще одно покращення на их шкуре.
Люди будут отказываться от ТВ.
Люди будут больше времени проводить не в интернетиках.
Хотя тут методика может не учитывать VPN.
Ну и тарифы на интернетик действительно у нас низкие.
В черном списке из-за политической нетолерантности:
BIGor, bolex, budivelnik, captainw, chipmunk, galex, komp, lapay, locustsucol, mdonatiendesade, myshapiton, prdoon1, Sommer, stravapol, Surfer, Tip Top, Win32, Первый, Подолянин
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