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На українців може чекати
нова хвиля подорожчання...

На українців може чекати нова хвиля подорожчання...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Вів 09 січ, 2018 13:49

M-A-X Вы, часом не провайдерством промышляете? Первый раз вижу человека, радостно констатирующего, что придется платить больше
sequence
 
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Повідомлення Додано: Вів 09 січ, 2018 14:25

  Slon_Nosov написав:
  M-A-X написав:Подорожание приветствую, а то интернет стоит всего 4 бакса.
Это курям на смех.
Больше 10 лет цена не менялась, а доллар вырос в 3 раза.


правильно! :mrgreen:
"Передайте Ильичу — нам и десять по плечу" (с)

:)

  Slon_Nosov написав:ЗЫ с тем количеством рекламы считаю что должны зрителям доплачивать за просмотр.

Ну, ТВ могло бы быть бесплатным.
За распространение через спутник и эфир каналы сами еще платят.
А тут такое.
В черном списке из-за политической нетолерантности:
BIGor, bolex, budivelnik, captainw, chipmunk, galex, komp, lapay, locustsucol, mdonatiendesade, myshapiton, prdoon1, Sommer, stravapol, Surfer, Tip Top, Win32, Первый, Подолянин
M-A-X
 
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Повідомлення Додано: Вів 09 січ, 2018 14:49

  sequence написав:M-A-X Вы, часом не провайдерством промышляете?

Нет. :) Хотел написать в начальном комменте, что к провайдерам не отношусь, но подумал, что никто не поверит. :)

  sequence написав:Первый раз вижу человека, радостно констатирующего, что придется платить больше

Ну, украинцы вообще должны радоваться повышениям цен.
Ведь ранее, когда цены на тот же газ были низкими, то это было из-за того, что олигархи разворовывали поступления за тот газ. А когда газ стал дорогим, то не будут.
(Это украинские реалии, такое говорится на полном серьезе)

Но просто при этом есть и плюсы:
Может в интернете будет меньше "школьников" сидеть.
Свидетелям покращення будет еще одно покращення на их шкуре.
Люди будут отказываться от ТВ.
Люди будут больше времени проводить не в интернетиках.

Согласно данным исследования Connected Consumer Study 2017, опубликованном компанией Google, в этом году количество украинцев, ежедневно использующих интернет, уменьшилась с 52% до 48%, то есть, на четыре процентных пункта.
РИА Новости Украина

Хотя тут методика может не учитывать VPN.

Ну и тарифы на интернетик действительно у нас низкие.
В черном списке из-за политической нетолерантности:
BIGor, bolex, budivelnik, captainw, chipmunk, galex, komp, lapay, locustsucol, mdonatiendesade, myshapiton, prdoon1, Sommer, stravapol, Surfer, Tip Top, Win32, Первый, Подолянин
M-A-X
 
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З нами з: 08.10.15
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  #<12
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