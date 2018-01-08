На українців може чекати нова хвиля подорожчання...

Додано: Вів 09 січ, 2018 14:49

sequence написав: M-A-X Вы, часом не провайдерством промышляете? Вы, часом не провайдерством промышляете?

sequence написав: Первый раз вижу человека, радостно констатирующего, что придется платить больше Первый раз вижу человека, радостно констатирующего, что придется платить больше

Согласно данным исследования Connected Consumer Study 2017, опубликованном компанией Google, в этом году количество украинцев, ежедневно использующих интернет, уменьшилась с 52% до 48%, то есть, на четыре процентных пункта.

РИА Новости Украина

Нет. :) Хотел написать в начальном комменте, что к провайдерам не отношусь, но подумал, что никто не поверит. :)Ну, украинцы вообще должны радоваться повышениям цен.Ведь ранее, когда цены на тот же газ были низкими, то это было из-за того, что олигархи разворовывали поступления за тот газ. А когда газ стал дорогим, то не будут.(Это украинские реалии, такое говорится на полном серьезе)Но просто при этом есть и плюсы:Может в интернете будет меньше "школьников" сидеть.Свидетелям покращення будет еще одно покращення на их шкуре.Люди будут отказываться от ТВ.Люди будут больше времени проводить не в интернетиках.Хотя тут методика может не учитывать VPN.Ну и тарифы на интернетик действительно у нас низкие.