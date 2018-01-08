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На українців може чекати
нова хвиля подорожчання...

На українців може чекати нова хвиля подорожчання...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<123>
Повідомлення Додано: Вів 09 січ, 2018 13:49

M-A-X Вы, часом не провайдерством промышляете? Первый раз вижу человека, радостно констатирующего, что придется платить больше
sequence
 
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Повідомлення Додано: Вів 09 січ, 2018 14:25

  Slon_Nosov написав:
  M-A-X написав:Подорожание приветствую, а то интернет стоит всего 4 бакса.
Это курям на смех.
Больше 10 лет цена не менялась, а доллар вырос в 3 раза.


правильно! :mrgreen:
"Передайте Ильичу — нам и десять по плечу" (с)

:)

  Slon_Nosov написав:ЗЫ с тем количеством рекламы считаю что должны зрителям доплачивать за просмотр.

Ну, ТВ могло бы быть бесплатным.
За распространение через спутник и эфир каналы сами еще платят.
А тут такое.
В черном списке из-за политической нетолерантности:
BIGor, bolex, budivelnik, captainw, chipmunk, galex, komp, lapay, locustsucol, mdonatiendesade, myshapiton, prdoon1, Sommer, stravapol, Surfer, Tip Top, Win32, Первый, Подолянин
M-A-X
 
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Повідомлення Додано: Вів 09 січ, 2018 14:49

  sequence написав:M-A-X Вы, часом не провайдерством промышляете?

Нет. :) Хотел написать в начальном комменте, что к провайдерам не отношусь, но подумал, что никто не поверит. :)

  sequence написав:Первый раз вижу человека, радостно констатирующего, что придется платить больше

Ну, украинцы вообще должны радоваться повышениям цен.
Ведь ранее, когда цены на тот же газ были низкими, то это было из-за того, что олигархи разворовывали поступления за тот газ. А когда газ стал дорогим, то не будут.
(Это украинские реалии, такое говорится на полном серьезе)

Но просто при этом есть и плюсы:
Может в интернете будет меньше "школьников" сидеть.
Свидетелям покращення будет еще одно покращення на их шкуре.
Люди будут отказываться от ТВ.
Люди будут больше времени проводить не в интернетиках.

Согласно данным исследования Connected Consumer Study 2017, опубликованном компанией Google, в этом году количество украинцев, ежедневно использующих интернет, уменьшилась с 52% до 48%, то есть, на четыре процентных пункта.
РИА Новости Украина

Хотя тут методика может не учитывать VPN.

Ну и тарифы на интернетик действительно у нас низкие.
В черном списке из-за политической нетолерантности:
BIGor, bolex, budivelnik, captainw, chipmunk, galex, komp, lapay, locustsucol, mdonatiendesade, myshapiton, prdoon1, Sommer, stravapol, Surfer, Tip Top, Win32, Первый, Подолянин
M-A-X
 
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Повідомлення Додано: Вів 09 січ, 2018 15:23

Re: На українців може чекати нова хвиля подорожчання...

  M-A-X написав:Люди будут отказываться от ТВ.
Люди будут больше времени проводить не в интернетиках.


пенсы от тв не откажутся, а многим людям уже все хобби настолько дорого что только и остается в инете сидеть, смотреть как другие путешествуют или дурака валяют.
«Две вещи действительно бесконечны: Вселенная и человеческая глупость. Впрочем, насчет Вселенной я не уверен» (с) Эйнштейн
Slon_Nosov
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1
Повідомлення Додано: Вів 09 січ, 2018 15:26

  M-A-X написав:..
Хотя тут методика может не учитывать VPN.

Ну и тарифы на интернетик действительно у нас низкие.

Однозначно ВПН - из моих знакомых, пользующихся русскими соцсетями и навигаторами, только самые ленивые перестали - остальные поставили ВПН и пользуются. В случае с навигатором Яндекса, так вообще не понимаю - на Лайфе у людей работает без, мне на киевстаре приходится включать впн. маразм, сцуко!
А низкие тарифы на интернет у нас с лихвой компенсируют расходы на все прочее - каждый месяц все меньше остается с доход
sequence
 
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Повідомлення Додано: Вів 09 січ, 2018 17:52

  M-A-X написав:
  sequence написав:M-A-X Вы, часом не провайдерством промышляете?

Нет. :) Хотел написать в начальном комменте, что к провайдерам не отношусь, но подумал, что никто не поверит. :)

  sequence написав:Первый раз вижу человека, радостно констатирующего, что придется платить больше

Ну, украинцы вообще должны радоваться повышениям цен.
Ведь ранее, когда цены на тот же газ были низкими, то это было из-за того, что олигархи разворовывали поступления за тот газ. А когда газ стал дорогим, то не будут.
(Это украинские реалии, такое говорится на полном серьезе)

Но просто при этом есть и плюсы:
Может в интернете будет меньше "школьников" сидеть.
Свидетелям покращення будет еще одно покращення на их шкуре.
Люди будут отказываться от ТВ.
Люди будут больше времени проводить не в интернетиках.

Согласно данным исследования Connected Consumer Study 2017, опубликованном компанией Google, в этом году количество украинцев, ежедневно использующих интернет, уменьшилась с 52% до 48%, то есть, на четыре процентных пункта.
РИА Новости Украина

Хотя тут методика может не учитывать VPN.

Ну и тарифы на интернетик действительно у нас низкие.

чувак, у тебя проблемы с масштабным мыщлением. Радоваться не следует повыщению.
Очеееенб много людей исаользуют нет для работы.
Понятно что в масштабах бизнеса копейки на инет уходит.
Мне понравилось "а в еВропе..."
Но мы не в Европе. Нам до нее как до неба. Лучше думай как корпуцию победить :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Вів 09 січ, 2018 20:09

воля редкие чудаки на букву м... , когда они зашли в мой дом вместо 60 гривень нужно было платить 240 за тоже, самое , были посланы...
edvardd
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Повідомлення Додано: Вів 09 січ, 2018 20:12

Re: На українців може чекати нова хвиля подорожчання...

Воля, егеж ;) Їхній Президент постійно піарить свої суперякісні ушлюхи за "чесну" немалу ціну і дзявкає на місцевих провайдерів, які "конкурують незаконними файлосховищами" :) Давно не чув, щоб хтось юзав таку х-ню... Так що це тільки його мрії.
Пользуясь продуктами банка культурный человек должен что-то заработать. Не заработал = потерял(IMPRINTER)
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Повідомлення Додано: Вів 09 січ, 2018 20:23

  Slon_Nosov написав:
  M-A-X написав:Подорожание приветствую, а то интернет стоит всего 4 бакса.
Это курям на смех.
Больше 10 лет цена не менялась, а доллар вырос в 3 раза.


правильно! :mrgreen:
"Передайте Ильичу — нам и десять по плечу" (с)

ЗЫ с тем количеством рекламы считаю что должны зрителям доплачивать за просмотр.


какой рекламы, болезный? доплачивать тебе надо на лекарства для головы
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Повідомлення Додано: Вів 09 січ, 2018 23:20

Re: На українців може чекати нова хвиля подорожчання...

если считать в долларах, то за последние лет 5 инет и тв подешевело.
я на данный момент плачу 4,25 уе за то и другое вместе. ТВ мне в принципе не нужно, но там нет существенной разницы
galex
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