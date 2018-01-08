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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 09 січ, 2018 13:49
M-A-X Вы, часом не провайдерством промышляете? Первый раз вижу человека, радостно констатирующего, что придется платить больше
Додано: Вів 09 січ, 2018 14:25
:)
Ну, ТВ могло бы быть бесплатным.
За распространение через спутник и эфир каналы сами еще платят.
А тут такое.
В черном списке из-за политической нетолерантности:
BIGor, bolex, budivelnik, captainw, chipmunk, galex, komp, lapay, locustsucol, mdonatiendesade, myshapiton, prdoon1, Sommer, stravapol, Surfer, Tip Top, Win32, Первый, Подолянин
Додано: Вів 09 січ, 2018 14:49
Нет. :) Хотел написать в начальном комменте, что к провайдерам не отношусь, но подумал, что никто не поверит. :)
Ну, украинцы вообще должны радоваться повышениям цен.
Ведь ранее, когда цены на тот же газ были низкими, то это было из-за того, что олигархи разворовывали поступления за тот газ. А когда газ стал дорогим, то не будут.
(Это украинские реалии, такое говорится на полном серьезе)
Но просто при этом есть и плюсы:
Может в интернете будет меньше "школьников" сидеть.
Свидетелям покращення будет еще одно покращення на их шкуре.
Люди будут отказываться от ТВ.
Люди будут больше времени проводить не в интернетиках.
Хотя тут методика может не учитывать VPN.
Ну и тарифы на интернетик действительно у нас низкие.
В черном списке из-за политической нетолерантности:
BIGor, bolex, budivelnik, captainw, chipmunk, galex, komp, lapay, locustsucol, mdonatiendesade, myshapiton, prdoon1, Sommer, stravapol, Surfer, Tip Top, Win32, Первый, Подолянин
Додано: Вів 09 січ, 2018 15:23
Re: На українців може чекати нова хвиля подорожчання...
пенсы от тв не откажутся, а многим людям уже все хобби настолько дорого что только и остается в инете сидеть, смотреть как другие путешествуют или дурака валяют.
«Две вещи действительно бесконечны: Вселенная и человеческая глупость. Впрочем, насчет Вселенной я не уверен» (с) Эйнштейн
Додано: Вів 09 січ, 2018 15:26
Однозначно ВПН - из моих знакомых, пользующихся русскими соцсетями и навигаторами, только самые ленивые перестали - остальные поставили ВПН и пользуются. В случае с навигатором Яндекса, так вообще не понимаю - на Лайфе у людей работает без, мне на киевстаре приходится включать впн. маразм, сцуко!
А низкие тарифы на интернет у нас с лихвой компенсируют расходы на все прочее - каждый месяц все меньше остается с доход
Додано: Вів 09 січ, 2018 17:52
чувак, у тебя проблемы с масштабным мыщлением. Радоваться не следует повыщению.
Очеееенб много людей исаользуют нет для работы.
Понятно что в масштабах бизнеса копейки на инет уходит.
Мне понравилось "а в еВропе..."
Но мы не в Европе. Нам до нее как до неба. Лучше думай как корпуцию победить
Додано: Вів 09 січ, 2018 20:09
воля редкие чудаки на букву м... , когда они зашли в мой дом вместо 60 гривень нужно было платить 240 за тоже, самое , были посланы...
Додано: Вів 09 січ, 2018 20:12
Re: На українців може чекати нова хвиля подорожчання...
Воля, егеж Їхній Президент постійно піарить свої суперякісні ушлюхи за "чесну" немалу ціну і дзявкає на місцевих провайдерів, які "конкурують незаконними файлосховищами" Давно не чув, щоб хтось юзав таку х-ню... Так що це тільки його мрії.
Пользуясь продуктами банка культурный человек должен что-то заработать. Не заработал = потерял(IMPRINTER)
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Додано: Вів 09 січ, 2018 20:23
какой рекламы, болезный? доплачивать тебе надо на лекарства для головы
Додано: Вів 09 січ, 2018 23:20
Re: На українців може чекати нова хвиля подорожчання...
если считать в долларах, то за последние лет 5 инет и тв подешевело.
я на данный момент плачу 4,25 уе за то и другое вместе. ТВ мне в принципе не нужно, но там нет существенной разницы
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