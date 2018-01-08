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На українців може чекати
нова хвиля подорожчання...

На українців може чекати нова хвиля подорожчання...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<123
Повідомлення Додано: Вів 09 січ, 2018 23:34

Re: На українців може чекати нова хвиля подорожчання...

  galex написав:если считать в долларах, то за последние лет 5 инет и тв подешевело.
я на данный момент плачу 4,25 уе
Если учесть, что з/п упала раза в 2(даже по данным Минфина, а не по реальным), то интернет подорожал.
  M-A-X написав:Ведь ранее, когда цены на тот же газ были низкими, то это было из-за того, что олигархи разворовывали поступления за тот газ. А когда газ стал дорогим, то не будут.
Зачем им воровать, если доморощенный газ можно продавать по цене импортного?
PSL
 
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Повідомлення Додано: Сер 10 січ, 2018 00:22

Re: На українців може чекати нова хвиля подорожчання...

  PSL написав:Если учесть, что з/п упала раза в 2(даже по данным Минфина, а не по реальным), то интернет подорожал.


по минфину зп где-то на 30%. А инет+ТВ у меня даже с акцией чуть более 10$ получался, т.е. упал более чем на 50%.
galex
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