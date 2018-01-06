Народні депутати запропонували активістам вирішити проблему автомобілів з іноземною реєстрацією за прикладом Молдови.
Дивися повний текст Україна може вирішити проблему нерозмитнених авто за молдавським сценарієм.
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Додано: Вів 09 січ, 2018 10:06
Україна може вирішити проблему нерозмитнених авто за...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Україна може вирішити проблему нерозмитнених авто за молдавським сценарієм.
Додано: Вів 09 січ, 2018 10:06
непонял. тоесть если вы хотите растаможить авто, то надо его ввезти по транзиту, а потом получить скидку? а с какого перепугу?
Додано: Вів 09 січ, 2018 10:10
"Передала соответствующие материалы активистам" ну не страна идиотов ? Они сперва создают проблему, зарабатывают на ней, потом типа решают и все это за наши деньги.
P.S. Когда слышу слово "активист" возникает непреодолимое желание дать в морду. Портрет нашего "активиста" это некий мошенник, наглый, с громким госом и не любящий работать.
Додано: Вів 09 січ, 2018 10:32
Re: нерозмитнених авто
активистам и ТАК хорошо. соглашаться не зачем
Додано: Вів 09 січ, 2018 10:44
Re: 5/50
Додано: Вів 09 січ, 2018 11:33
Дешевле ездить на Молдавских номерах, пока правящий тухес не сменят.
Aegroto dum anima est, spes esse dicitur...
Додано: Вів 09 січ, 2018 11:48
Пусть эти хитрожопые, для начала, купят эти авто, не на временном ввозе катаются.
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