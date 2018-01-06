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Україна може вирішити проблему
нерозмитнених авто за...

Україна може вирішити проблему нерозмитнених авто за...
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Повідомлення Додано: Вів 09 січ, 2018 10:06

Україна може вирішити проблему нерозмитнених авто за...

Пропонуємо до обговорення:
Народні депутати запропонували активістам вирішити проблему автомобілів з іноземною реєстрацією за прикладом Молдови.

Дивися повний текст Україна може вирішити проблему нерозмитнених авто за молдавським сценарієм.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 09 січ, 2018 10:06

непонял. тоесть если вы хотите растаможить авто, то надо его ввезти по транзиту, а потом получить скидку? а с какого перепугу?
arheops
 
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Повідомлення Додано: Вів 09 січ, 2018 10:10

"Передала соответствующие материалы активистам" ну не страна идиотов ? Они сперва создают проблему, зарабатывают на ней, потом типа решают и все это за наши деньги.

P.S. Когда слышу слово "активист" возникает непреодолимое желание дать в морду. Портрет нашего "активиста" это некий мошенник, наглый, с громким госом и не любящий работать.
Igorten
 
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Повідомлення Додано: Вів 09 січ, 2018 10:32

Re: нерозмитнених авто

активистам и ТАК хорошо. соглашаться не зачем
sal
 
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Повідомлення Додано: Вів 09 січ, 2018 10:35

А нижче Евро 5 у нас розтаможувати не можна. Це також відмінять?
beilik_andry
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Повідомлення Додано: Вів 09 січ, 2018 10:44

Re: 5/50

  beilik_andry написав:нижче Евро 5 у нас розтаможувати не можна. Це також відмінять

Больше 50 км/ч в населенных пунктах тоже нельзя. Когда фиксировать начнут?..
sal
 
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Повідомлення Додано: Вів 09 січ, 2018 11:33

Дешевле ездить на Молдавских номерах, пока правящий тухес не сменят.
Aegroto dum anima est, spes esse dicitur...
KeepWarm
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Повідомлення Додано: Вів 09 січ, 2018 11:48

Пусть эти хитрожопые, для начала, купят эти авто, не на временном ввозе катаются.
astatempo
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