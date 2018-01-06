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Україна може вирішити проблему нерозмитнених авто за...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 09 січ, 2018 13:10
Не страна , а поле чудес. Наxер слать всех активистов.
Если судить по их логике, давайте положим болт на налоги, а когда накопится по больше долга , наймем активистов, которые будут отстаивать наши права. К тому времени и гривна просядет не хило .., т.ч в худшем случае нужно будет заплатить меньше, чем если бы платили налоги регулярно.
А дурачки пусть платят...
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ssnet
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Додано: Вів 09 січ, 2018 13:24
вообще маразмом попахивает... Активисты хотят кататься в Украине, а деньги за авто везут в Литву. Я тоже так хочю, берешь деньги в Украине а отвозишь в другие страны. Налоги? та иди вы на .. ЦЭ ПЕРЕМОГА ЦЭ ЭВРОПА
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dost1980
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Додано: Вів 09 січ, 2018 14:35
Причем тут активисты? Посмортите на это с другой стороны.
То что правящая верхушка не заинтресована сделать дешевле авто. Будь это через новый завод, будь это через нормальную систему налогов и законов.
А то смотри:
нормальная тачка, а ввезти нельзя (евро4).
А польские б*** так копят небо, что за ними дорог не видно. Менты только за паркову умеют нагибать.
А скорость, шум ы выхлоп мерить некому
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maotzedyn
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Додано: Вів 09 січ, 2018 14:38
В 2-4 рази дорожчі авто при 5раз менших доходах. Потрібно показати хто є хто
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vitaliygoodlife
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Додано: Вів 09 січ, 2018 14:44
Igorten написав:
Иначе это ... как там Шарапов говорил "Я так понимаю, что если закон разок под один случай подмять, потом под другой, потом начать им затыкать дыры каждый раз в следствии,
То, насколько не к месту вы привели эту цитату лишь показывает наглядно, что ничего-то вы из этого выражения не поняли!
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fKonstantin
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