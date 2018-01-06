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Україна може вирішити проблему
нерозмитнених авто за...

Україна може вирішити проблему нерозмитнених авто за...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Вів 09 січ, 2018 13:10

Не страна , а поле чудес. Наxер слать всех активистов.
Если судить по их логике, давайте положим болт на налоги, а когда накопится по больше долга , наймем активистов, которые будут отстаивать наши права. К тому времени и гривна просядет не хило .., т.ч в худшем случае нужно будет заплатить меньше, чем если бы платили налоги регулярно.
А дурачки пусть платят...
ssnet
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Повідомлення Додано: Вів 09 січ, 2018 13:24

вообще маразмом попахивает... Активисты хотят кататься в Украине, а деньги за авто везут в Литву. Я тоже так хочю, берешь деньги в Украине а отвозишь в другие страны. Налоги? та иди вы на .. ЦЭ ПЕРЕМОГА ЦЭ ЭВРОПА
dost1980
 
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Повідомлення Додано: Вів 09 січ, 2018 14:35

Причем тут активисты? Посмортите на это с другой стороны.
То что правящая верхушка не заинтресована сделать дешевле авто. Будь это через новый завод, будь это через нормальную систему налогов и законов.
А то смотри:
нормальная тачка, а ввезти нельзя (евро4).
А польские б*** так копят небо, что за ними дорог не видно. Менты только за паркову умеют нагибать.
А скорость, шум ы выхлоп мерить некому :?
maotzedyn
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Повідомлення Додано: Вів 09 січ, 2018 14:38

В 2-4 рази дорожчі авто при 5раз менших доходах. Потрібно показати хто є хто
vitaliygoodlife
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Повідомлення Додано: Вів 09 січ, 2018 14:44

Re: Україна може вирішити проблему нерозмитнених авто за...

  Igorten написав:Иначе это ... как там Шарапов говорил "Я так понимаю, что если закон разок под один случай подмять, потом под другой, потом начать им затыкать дыры каждый раз в следствии,


То, насколько не к месту вы привели эту цитату лишь показывает наглядно, что ничего-то вы из этого выражения не поняли!
fKonstantin
 
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