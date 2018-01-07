Україна може вирішити проблему нерозмитнених авто за...

Igorten написав: Slon_Nosov Цифры мне понятны и я не против снижения расценок о чем я уже писал выше. Я вот никак не пойму вы за правовое государство или хотите законами вертеть по факту случившегося ? Есть правила, выполняйте, плохие правила ... сперва перепишите, а потом выполняйте. К чему это я, догадываетесь или вы счастливый обладатель еврономеров ? Не ужели простые основы так тяжело даются, то с чего государство должно начинаться ? Цифры мне понятны и я не против снижения расценок о чем я уже писал выше. Я вот никак не пойму вы за правовое государство или хотите законами вертеть по факту случившегося ? Есть правила, выполняйте, плохие правила ... сперва перепишите, а потом выполняйте. К чему это я, догадываетесь или вы счастливый обладатель еврономеров ? Не ужели простые основы так тяжело даются, то с чего государство должно начинаться ?

покупал автомобили как все обычные люди в салоне, со всеми налогами и акцизами."Есть правила, выполняйте" - так как эти автомобили пересекли границу и почему их не останавливают и не накладывают аресты?пока наверное не до этого, готовяться делить деньги со штрафов за превышения скорости свыше 50км/ч. а тут чем больше дойных коров (водителей), тем лучше и не важно на какой регистрации.ЗЫ автомобили на еврономерах прорывают границы с боем или вполне законно проходят таможню? стало быть таможенник ничего не нарушил, ищем кто далее должен следить за выполнением существующих законов и спрашиваем почему этого не происходит.беда в том что у большей части депутатов мозгов хватает на отьем чежого бизнеса, а на создание адекавтных законов без двоякого чтения или исключений нет.возможно вам просто внимание отвлекают, типа боремся с чем-то, скоро победим владельцев евроблях и заживем.жадность порождает бедность - ситуация с растаможкой это подтверждает.