Україна може вирішити проблему нерозмитнених авто за...
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Igorten написав:Slon_Nosov Цифры мне понятны и я не против снижения расценок о чем я уже писал выше. Я вот никак не пойму вы за правовое государство или хотите законами вертеть по факту случившегося ? Есть правила, выполняйте, плохие правила ... сперва перепишите, а потом выполняйте. К чему это я, догадываетесь или вы счастливый обладатель еврономеров ? Не ужели простые основы так тяжело даются, то с чего государство должно начинаться ?
покупал автомобили как все обычные люди в салоне, со всеми налогами и акцизами. "Есть правила, выполняйте" - так как эти автомобили пересекли границу и почему их не останавливают и не накладывают аресты? пока наверное не до этого, готовяться делить деньги со штрафов за превышения скорости свыше 50км/ч. а тут чем больше дойных коров (водителей), тем лучше и не важно на какой регистрации.
ЗЫ автомобили на еврономерах прорывают границы с боем или вполне законно проходят таможню? стало быть таможенник ничего не нарушил, ищем кто далее должен следить за выполнением существующих законов и спрашиваем почему этого не происходит. беда в том что у большей части депутатов мозгов хватает на отьем чежого бизнеса, а на создание адекавтных законов без двоякого чтения или исключений нет. возможно вам просто внимание отвлекают, типа боремся с чем-то, скоро победим владельцев евроблях и заживем.
жадность порождает бедность - ситуация с растаможкой это подтверждает.
Просто товарищей жаба задавила что кто то купит авто дешевле чем они У меня не евробляха, на наших номерах, но я двумя руками за свободную экономику и свободный ввоз не только авто, но и всего др. И не только ввоз, а и вывоз. Я громко смеюсь когда ловят тех кто хочет вывезти из Украины сигареты и ввезти в страну валюту. Страна непуганных идиотов.
Slon_Nosov написав:Igorten смотрите табличку и думайте кто кому лучше/хуже делает, в стране не имеющей своего автопроизводителя! чинуши намеренно делают людей правонарушителями, в данном контексте не самых состоятельных.
А Ви готові платити податки на свій автомобіль так само як в Німеччині чи хочаб та сама Россія? І перевірьте свою табличку, в Україні хоч і дорожче еле не на стільки