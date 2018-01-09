Україна може вирішити проблему нерозмитнених авто за...
+Додати тему
Відповісти на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші. Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Slon_Nosov написав:к слову, в каком месте ты цену "па 14 тыщ" узрел, сам придумал? да считай что хочешь, извинений не будет.
ладно, па 15.7 где? то, что ватные мрази лгут и не краснеют, даже когда за язык ловишь, это не новость. но не могу отказать себе в удовольствии макнуть лживую морду в грязь привет от дисперчера карлоса
мокатель, ты бы на год написание статьи еще бы смотрел. вот тебе еще порция на вентилятор.... рсскажи почему у нас автохлам неможет быть дешевым. карлос... Порыдаем? Какие машины можно купить в Европе за 3-5 тысяч евро http://topgir.com.ua/5634778-porydaem-k ... yach-evro/
«Две вещи действительно бесконечны: Вселенная и человеческая глупость. Впрочем, насчет Вселенной я не уверен» (с) Эйнштейн
root написав: А хто Ви мені такий що я повинен щось показувати і доказувати? читайте вище, там написано [b]на свої чесно зароблені ] чи до слів треба квитанцію про сплату податків додавати? а на момент купівлі 5% від вартості в пенсійний теж мало?
А чего Вы так засуетились? Значит чужие налоги Вас волнуют, а как сам, то кто ви мени такий? Пенсионный 5% мало. Ви ще Мали як мин 20 з ЗП, Або доходу, а як Макс 40% як що доходи були раньше 16 року.
Люди ви зовсім вже зажрались, диванні війська, тільки і вмієте язиком триндіти, а підняти свою дупу і відстояти свої права так зась, чиновники в них крудуть, звісно що крадуть і будуть красти тому що ви тільки один одному і вмієте жалітись на погане життя, а хтось із вас приклав свої сили(хоч трохи) щоб змінити на краще?! а? а не тільки з кумом чи сусідом жалітись один одному і хаяти владу, маємо те що маємо і те що заслуговуємо!
Вы дурака не включайте. Речь была не о чьих то правах. Речь о ненормальной гипертрофированной экономике, которую Вы поддерживаете