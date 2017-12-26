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В Мінсоцполітики розповіли,
коли середня зарплата...

В Мінсоцполітики розповіли, коли середня зарплата...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 09 січ, 2018 11:30

В Мінсоцполітики розповіли, коли середня зарплата...

Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомив Павло Розенко.

Дивися повний текст В Мінсоцполітики розповіли, коли середня зарплата підніметься до 10 тисяч гривень.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 09 січ, 2018 11:30

Как на второй срок хочется остаться?!
ygn
 
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Повідомлення Додано: Вів 09 січ, 2018 12:35

Так 7.5 тыс грн средняя ЗП - это тоже реально сегодня. А было бы это реально в 2013 году? Разумеется, нет!

В 2013 средняя зарплата составляла "скромные" 3600 грн. Тем не менее, это было 450 долларов!

Сегодня "огромные" 7500 грн составлют 260 долларов.

Поэтому, когда Гройсман говорит, что 10000 грн - реальная цифра, то я ему верю (кстати, 10000 - это не цифра, а число, надо бы Премьеру алгебру средней школы почитать).

Обвалят курс гривны до 40 к доллару, и будет средняя зарплата 10000. 2-кратный рост гривневой зарплаты уже обеспечили 3.5-кратным снижением курса - метод действенный. Поэтому почему бы не использовать дальше?
Criticus
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Повідомлення Додано: Вів 09 січ, 2018 12:39

Больше напоминает программу ускоренного проедания бюджета:
- поднимают минимальную зарплату
-> поднимают зарплату бюджетникам
-> быстро сьедают бюджет, и берут кредит на покрытие недостачи.
-> поднимают минимальную зарплату
-> ...
Пока москалі їдять Рошен, купляти Рошен не буду!
zloy_ukr
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Повідомлення Додано: Вів 09 січ, 2018 12:48

Сегодня и сейчас 10 тысяч на человека необходимый минимум. Цифры меняются, суть неизменна - моей первой зарплатой в далёком 95 было 200$, первой покупкой на нее- кожаная куртка за 100$..что у них ростет с каждым новым составом правительства не понятно.
Moimir
 
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Повідомлення Додано: Вів 09 січ, 2018 14:08

Re: В Мінсоцполітики розповіли, коли середня зарплата...

  Moimir написав:что у них ростет с каждым новым составом правительства не понятно.


Чего тут непонятного? Аппетиты! :)
Аудитор
 
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Повідомлення Додано: Вів 09 січ, 2018 14:17

Re: В Мінсоцполітики розповіли, коли середня зарплата...

Якщо експорт зросте, цього року, на 30%, то плани адекватні, при стабільному курсі. Але це навряд, хоч би 15% було...
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
lapay
 
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Повідомлення Додано: Вів 09 січ, 2018 14:34

Re: В Мінсоцполітики розповіли, коли середня зарплата...

  lapay написав:Якщо експорт зросте, цього року, на 30%, то плани адекватні, при стабільному курсі. Але це навряд...


При сохранении прошлогоднего роста объемов торговли с РФ, вполне может быть.
Аудитор
 
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Повідомлення Додано: Вів 09 січ, 2018 14:54

  zloy_ukr написав:Больше напоминает программу ускоренного проедания бюджета:
- поднимают минимальную зарплату
-> поднимают зарплату бюджетникам
-> быстро сьедают бюджет, и берут кредит на покрытие недостачи.
-> поднимают минимальную зарплату
-> ...

Нужно признать, что ЗП подняли только в 2017...
На 1600 очень весело жить.
Другое дело, что произошла уравниловка.

Хотя, зачем людей жалеть.
Сами сами захотели в ЕС, сами скинули Януковича, сами выбрали новую власть.
Ну вот, разделяйте ответственность с ними. :)
В черном списке из-за политической нетолерантности:
BIGor, bolex, budivelnik, captainw, chipmunk, galex, komp, lapay, locustsucol, mdonatiendesade, myshapiton, prdoon1, Sommer, stravapol, Surfer, Tip Top, Win32, Первый, Подолянин
M-A-X
 
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Повідомлення Додано: Вів 09 січ, 2018 14:54

Re: В Мінсоцполітики розповіли, коли середня зарплата...

Даешь зарплату миллион.
В черном списке из-за политической нетолерантности:
BIGor, bolex, budivelnik, captainw, chipmunk, galex, komp, lapay, locustsucol, mdonatiendesade, myshapiton, prdoon1, Sommer, stravapol, Surfer, Tip Top, Win32, Первый, Подолянин
M-A-X
 
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