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В Мінсоцполітики розповіли,
коли середня зарплата...

В Мінсоцполітики розповіли, коли середня зарплата...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Вів 09 січ, 2018 17:14

  M-A-X написав:Даешь зарплату миллион.


будет, но не стразу... нам ли привыкать?
«Две вещи действительно бесконечны: Вселенная и человеческая глупость. Впрочем, насчет Вселенной я не уверен» (с) Эйнштейн
Slon_Nosov
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Повідомлення Додано: Вів 09 січ, 2018 17:18

Похоже мы следуем по пути Зимбабве, совсем скоро буханка хлеба может стоить пару миллионов!
volodya0006
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Повідомлення Додано: Вів 09 січ, 2018 17:40

конечно будет как только евро станет по 100
SilverD
 
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Повідомлення Додано: Вів 09 січ, 2018 17:58

  volodya0006 написав:Похоже мы следуем по пути Зимбабве, совсем скоро буханка хлеба может стоить пару миллионов!

Совсем скоро, господин lmp, вот прямо в ближайшие дни, может быть даже часы.
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Sommer
 
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Повідомлення Додано: Вів 09 січ, 2018 18:07

Re: В Мінсоцполітики розповіли, коли середня зарплата...

  Sommer написав:Совсем скоро, господин lmp, вот прямо в ближайшие дни, может быть даже часы.

Папаадесят, пападесяяят, папаааадеееесяяяят !!! :)
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
lapay
 
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Повідомлення Додано: Вів 09 січ, 2018 23:23

Re: В Мінсоцполітики розповіли, коли середня зарплата...

где еще, как не на финанс.юа можно найти кучу зрады в комментах о повышении зарплаты ))
galex
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Повідомлення Додано: Вів 09 січ, 2018 23:35

Re: В Мінсоцполітики розповіли, коли середня зарплата...

  Criticus написав:В 2013 средняя зарплата составляла "скромные" 3600 грн. Тем не менее, это было 450 долларов!

Сегодня "огромные" 7500 грн составлют 260 долларов.


кстати, дешевая манипуляция для неокрепших умов. в 2013 средняя была в районе 3200. 3600 это за декабрь, что некорректно учитывать в принципе. потому что в январе следующего года она снова гораздо меньше, это скачок за счет "13х зп", премий и тд.
это уже не говоря о филькином курсе 8. если по реальному, то мы сейчас где-то как раз выходим на уровне 2013 года. и по зарплатам и по ввп (кстати если брать более корректный показатель на душу и по ППС, то 2018 будет самым высоким показателем в истории страны. если х-лу вдруг не зачешется побольше вояк на Донбасс отправить)

так что проблема не в том, что кому-то хочется на второй срок, а в том, что тех, кого серьезно отлучили от корыта и тем, кто чувствует что для них этот процесс уже надвигается, очень хочется туда вернуться, следующие выборы - последнее окно возможностей, дальше, если сами себе не испортим, рост уже не смогут игнорировать даже последние скептики.
поэтому в этом году будут и саботажи и разгон зрады по сми и тролли на сайтах и все такое.
galex
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Повідомлення Додано: Сер 10 січ, 2018 02:30

  Criticus написав:Так 7.5 тыс грн средняя ЗП - это тоже реально сегодня. А было бы это реально в 2013 году? Разумеется, нет!

В 2013 средняя зарплата составляла "скромные" 3600 грн. Тем не менее, это было 450 долларов!

Сегодня "огромные" 7500 грн составлют 260 долларов.

Поэтому, когда Гройсман говорит, что 10000 грн - реальная цифра, то я ему верю (кстати, 10000 - это не цифра, а число, надо бы Премьеру алгебру средней школы почитать).

Обвалят курс гривны до 40 к доллару, и будет средняя зарплата 10000. 2-кратный рост гривневой зарплаты уже обеспечили 3.5-кратным снижением курса - метод действенный. Поэтому почему бы не использовать дальше?

Хто так активно плюсує його пости？ Напевне вони всі мали 450$ в 2013 році. Цікаво, чому доходи цих людей так сильно впали за ці чотири роки？ Може за пости почали менше платити.
andrijk777
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