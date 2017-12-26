будет, но не стразу... нам ли привыкать?
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 09 січ, 2018 17:14
«Две вещи действительно бесконечны: Вселенная и человеческая глупость. Впрочем, насчет Вселенной я не уверен» (с) Эйнштейн
Додано: Вів 09 січ, 2018 17:18
Похоже мы следуем по пути Зимбабве, совсем скоро буханка хлеба может стоить пару миллионов!
Додано: Вів 09 січ, 2018 17:58
Совсем скоро, господин lmp, вот прямо в ближайшие дни, может быть даже часы.
"Польша не в Шенгене", "Никакой Киевской Руси никогда не существовало" © Волгарь
Додано: Вів 09 січ, 2018 18:07
Re: В Мінсоцполітики розповіли, коли середня зарплата...
Папаадесят, пападесяяят, папаааадеееесяяяят !!!
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
Додано: Вів 09 січ, 2018 23:23
Re: В Мінсоцполітики розповіли, коли середня зарплата...
где еще, как не на финанс.юа можно найти кучу зрады в комментах о повышении зарплаты ))
Додано: Вів 09 січ, 2018 23:35
Re: В Мінсоцполітики розповіли, коли середня зарплата...
кстати, дешевая манипуляция для неокрепших умов. в 2013 средняя была в районе 3200. 3600 это за декабрь, что некорректно учитывать в принципе. потому что в январе следующего года она снова гораздо меньше, это скачок за счет "13х зп", премий и тд.
это уже не говоря о филькином курсе 8. если по реальному, то мы сейчас где-то как раз выходим на уровне 2013 года. и по зарплатам и по ввп (кстати если брать более корректный показатель на душу и по ППС, то 2018 будет самым высоким показателем в истории страны. если х-лу вдруг не зачешется побольше вояк на Донбасс отправить)
так что проблема не в том, что кому-то хочется на второй срок, а в том, что тех, кого серьезно отлучили от корыта и тем, кто чувствует что для них этот процесс уже надвигается, очень хочется туда вернуться, следующие выборы - последнее окно возможностей, дальше, если сами себе не испортим, рост уже не смогут игнорировать даже последние скептики.
поэтому в этом году будут и саботажи и разгон зрады по сми и тролли на сайтах и все такое.
Додано: Сер 10 січ, 2018 02:30
Хто так активно плюсує його пости？ Напевне вони всі мали 450$ в 2013 році. Цікаво, чому доходи цих людей так сильно впали за ці чотири роки？ Може за пости почали менше платити.
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