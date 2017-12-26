В Мінсоцполітики розповіли, коли середня зарплата...

Додано: Вів 09 січ, 2018 23:35

Criticus написав: В 2013 средняя зарплата составляла "скромные" 3600 грн. Тем не менее, это было 450 долларов!



Сегодня "огромные" 7500 грн составлют 260 долларов. В 2013 средняя зарплата составляла "скромные" 3600 грн. Тем не менее, это было 450 долларов!Сегодня "огромные" 7500 грн составлют 260 долларов.

кстати, дешевая манипуляция для неокрепших умов. в 2013 средняя была в районе 3200. 3600 это за декабрь, что некорректно учитывать в принципе. потому что в январе следующего года она снова гораздо меньше, это скачок за счет "13х зп", премий и тд.это уже не говоря о филькином курсе 8. если по реальному, то мы сейчас где-то как раз выходим на уровне 2013 года. и по зарплатам и по ввп (кстати если брать более корректный показатель на душу и по ППС, то 2018 будет самым высоким показателем в истории страны. если х-лу вдруг не зачешется побольше вояк на Донбасс отправить)так что проблема не в том, что кому-то хочется на второй срок, а в том, что тех, кого серьезно отлучили от корыта и тем, кто чувствует что для них этот процесс уже надвигается, очень хочется туда вернуться, следующие выборы - последнее окно возможностей, дальше, если сами себе не испортим, рост уже не смогут игнорировать даже последние скептики.поэтому в этом году будут и саботажи и разгон зрады по сми и тролли на сайтах и все такое.