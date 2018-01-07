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Підраховано кількість
поліцейських в Україні

Підраховано кількість поліцейських в Україні
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 09 січ, 2018 11:33

Підраховано кількість поліцейських в Україні

Пропонуємо до обговорення:
Станом на кінець 2017 року в лавах Національної поліції налічувалося 140 тис. співробітників.

Дивися повний текст Підраховано кількість поліцейських в Україні.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 09 січ, 2018 11:33

Старі кадри треба до звільнення встигнути притягнути до відповідальності за хабарі.
megabrualdeath
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