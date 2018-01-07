Станом на кінець 2017 року в лавах Національної поліції налічувалося 140 тис. співробітників.
Дивися повний текст Підраховано кількість поліцейських в Україні.
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Додано: Вів 09 січ, 2018 11:33
Підраховано кількість поліцейських в Україні
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Підраховано кількість поліцейських в Україні.
Додано: Вів 09 січ, 2018 11:33
Старі кадри треба до звільнення встигнути притягнути до відповідальності за хабарі.
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