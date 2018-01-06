Президент Петро Порошенко сподівається, що запропонований ним податок на виведений капітал в Україні запровадять з 2019 року.
Дивися повний текст Порошенко сподівається, що податок на виведений капітал стягуватимуть з 2019.
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Додано: Вів 09 січ, 2018 12:10
Порошенко сподівається, що податок на виведений капітал...
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Дивися повний текст Порошенко сподівається, що податок на виведений капітал стягуватимуть з 2019.
Додано: Вів 09 січ, 2018 17:40
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