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Декілька провайдерів дебетових
карток з підтримкою...

Декілька провайдерів дебетових карток з підтримкою...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 09 січ, 2018 14:27

Декілька провайдерів дебетових карток з підтримкою...

Пропонуємо до обговорення:
Американська транснаціональна компанія, що надає послуги проведення платіжних операцій Visa, закрила обслуговування дебетових карток з підтримкою Bitcoin.

Дивися повний текст Декілька провайдерів дебетових карток з підтримкою Bitcoin раптово відмовили клієнтам в обслуговуванні.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 09 січ, 2018 14:27

Начали чистить рынок для себя?
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