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СКМ подала апеляцію на рішення про заморожування активів...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: Вів 09 січ, 2018 14:28
Пропонуємо до обговорення:
Про це пише Financial Times з посиланням на компанію.
Дивися повний текст СКМ подала апеляцію на рішення про заморожування активів Ахметова
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Додано: Вів 09 січ, 2018 14:28
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