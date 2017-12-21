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СКМ подала апеляцію на рішення
про заморожування активів...

СКМ подала апеляцію на рішення про заморожування активів...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 09 січ, 2018 14:28

СКМ подала апеляцію на рішення про заморожування активів...

Пропонуємо до обговорення:
Про це пише Financial Times з посиланням на компанію.

Дивися повний текст СКМ подала апеляцію на рішення про заморожування активів Ахметова.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 09 січ, 2018 14:28

Как пришло, так и уйдет.
nalim
 
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