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Бензин і дизпаливо
продовжують дорожчати

Бензин і дизпаливо продовжують дорожчати
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 09 січ, 2018 15:06

Бензин і дизпаливо продовжують дорожчати

Пропонуємо до обговорення:
Роздрібні ціни на бензини і дизельне паливо зросли на 10-40 копійок за літр.

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R2
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Повідомлення Додано: Вів 09 січ, 2018 15:06

покращення от грошмана
Omega
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Повідомлення Додано: Вів 09 січ, 2018 15:29

"Отмечается что 9 января средняя стоимость бензинов А-92 и А-95 выросла на 2 коп./л, до 27,88 грн/л и 28,63 грн/л, а бензин марки А-95+ и ДТ подорожали на 1 и 2 коп./л, до 29,85 грн/л и 26,45 грн/л, соответственно."

сурово, да как так то....
«Две вещи действительно бесконечны: Вселенная и человеческая глупость. Впрочем, насчет Вселенной я не уверен» (с) Эйнштейн
Slon_Nosov
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Повідомлення Додано: Вів 09 січ, 2018 17:39

Slon_Nosov 1$ = литр скоро сделают евро литр
SilverD
 
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