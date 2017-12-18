Роздрібні ціни на бензини і дизельне паливо зросли на 10-40 копійок за літр.
Дивися повний текст Бензин і дизпаливо продовжують дорожчати.
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Додано: Вів 09 січ, 2018 15:06
Бензин і дизпаливо продовжують дорожчати
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Бензин і дизпаливо продовжують дорожчати.
Додано: Вів 09 січ, 2018 15:29
"Отмечается что 9 января средняя стоимость бензинов А-92 и А-95 выросла на 2 коп./л, до 27,88 грн/л и 28,63 грн/л, а бензин марки А-95+ и ДТ подорожали на 1 и 2 коп./л, до 29,85 грн/л и 26,45 грн/л, соответственно."
сурово, да как так то....
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