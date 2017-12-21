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АМКУ завершив розслідування змови Приватбанку, Ощадбанку...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: Вів 09 січ, 2018 15:14
Пропонуємо до обговорення:
Антимонопольний комітет України (АМКУ) виніс свій вердикт за підсумками майже річного розслідування можливої змови трьох держбанків (Приватбанку, Ощадбанку та Укргазбанку) через їх одночасне зниження ставок за депозитами.
Дивися повний текст АМКУ завершив розслідування змови Приватбанку, Ощадбанку та Укргазбанку
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Додано: Вів 09 січ, 2018 15:14
Ни санкций, ни наказаний не будет....
а кто-то сомневался?
«Две вещи действительно бесконечны: Вселенная и человеческая глупость. Впрочем, насчет Вселенной я не уверен» (с) Эйнштейн
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Додано: Вів 09 січ, 2018 18:06
по итогам почти годового расследования возможного сговора трех госбанков (Приватбанка, Ощадбанка и Укргазбанка) из-за их одновременного снижения ставок по депозитам
Так а кто с кем вступил в сговор, если у всех трех банков один владелец - государство? Логично в принципе, что в таком случае будет единая депозитная политика. Это надо было аж целый год расследовать?
По заправкам частных сетей ОККО и ВОГ, где до недавнего времени все цены совпадали вплоть до копейки, да и сейчас они ровно на 4 копейки отличаются, и всегда менялись синхронно день в день - вопросов нет?
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