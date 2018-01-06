RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Порошенко задекларував більш
ніж 1 млн грн відсотків від...

Порошенко задекларував більш ніж 1 млн грн відсотків від...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 09 січ, 2018 15:58

Порошенко задекларував більш ніж 1 млн грн відсотків від...

Пропонуємо до обговорення:
Президент України Петро Порошенко задекларував 1 млн 29 тис. 785 грн доходу у вигляді відсотків від вкладів в Міжнародному інвестиційному банку (МІБ, Київ), кінцевим бенефіціаром якої він є.

Дивися повний текст Порошенко задекларував більш ніж 1 млн грн відсотків від свого банку.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 79161
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 114 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: Irina555, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Порошенко сподівається, що податок на виведений капітал...
R2 » Вів 09 січ, 2018 12:10
2 71
Переглянути останнє повідомлення
Вів 09 січ, 2018 17:40
straponesa
Порошенко назвав умову купівлі російського газу 1 ... 4, 5, 6
R2 » П'ят 29 гру, 2017 11:27
59 3508
Переглянути останнє повідомлення
Суб 06 січ, 2018 12:42
slavek
Порошенко впевнений у завершенні реконструкції дороги...
R2 » П'ят 29 гру, 2017 11:38
4 245
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 29 гру, 2017 13:02
jenyakirmiza
реклама

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.