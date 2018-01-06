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Порошенко задекларував більш ніж 1 млн грн відсотків від...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 09 січ, 2018 15:58
Пропонуємо до обговорення:
Президент України Петро Порошенко задекларував 1 млн 29 тис. 785 грн доходу у вигляді відсотків від вкладів в Міжнародному інвестиційному банку (МІБ, Київ), кінцевим бенефіціаром якої він є.
Дивися повний текст Порошенко задекларував більш ніж 1 млн грн відсотків від свого банку
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