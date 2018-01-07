Керівникам банків в Україні дозволили не мати профільної...

Додано: Вів 09 січ, 2018 17:19

Стебаться, оно, конечно, весело, но можно посмотреть и с другой стороны.

Руководитель банка - в первую очередь менеджер, руководитель. Он не занимается непосредственно ни кредитной ни инвестиционной деятельностью, его задача - эффективно организовать работу банка. Потому нет настолько острой необходимости руководителю банка иметь именно профильное экономическое образование, и это в целом никак не ухудшит уровень менеджмента, просто избавит в некоторых случаях от формального получения корочек тех, кому они в принципе и не нужны. И ни к какому "изживанию грамотности и профессионализма" это не имеет отношения.[/quote]

Как-бы в статье мысль о "До керівників банку відносяться голова, його заступники та члени ради банку, голова, його заступники та члени правління банку, головний бухгалтер та його заступники.". Итог такой что вся эта братия может быть без профильного образования- включая бухгалтера, а не только один руководитель. Это если следовать букве статьи так сказать