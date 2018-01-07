Набрав чинності закон, що дозволяє керівникам українських банків не мати профільної вищої освіти.
Дивися повний текст Керівникам банків в Україні дозволили не мати профільної освіти.
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 09 січ, 2018 16:08
Керівникам банків в Україні дозволили не мати профільної...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Керівникам банків в Україні дозволили не мати профільної освіти.
Додано: Вів 09 січ, 2018 16:08
Приняли бы уже один закон, что при определенном доходе, наличие папы и папика, все остальные законы по-барабану... И не надо переводить бумагу и загружать народ...
Додано: Вів 09 січ, 2018 16:15
Re: Керівникам банків в Україні дозволили не мати профільної
Полумеры.
С генеральным прокурором долго морочились, теперь отдельно под банкиров че то пишут.
Решительнее и беспощаднее необходимо изживать в обществе грамотность и профессионализм!
Только так мы построим новое общество, украинское, где "садок коло хаты", Парасюк на сене и Дукли - духовная столица Украины в эмиграции.
Прокремлевский тролль.
Додано: Вів 09 січ, 2018 16:42
Стебаться, оно, конечно, весело, но можно посмотреть и с другой стороны.
Руководитель банка - в первую очередь менеджер, руководитель. Он не занимается непосредственно ни кредитной ни инвестиционной деятельностью, его задача - эффективно организовать работу банка. Потому нет настолько острой необходимости руководителю банка иметь именно профильное экономическое образование, и это в целом никак не ухудшит уровень менеджмента, просто избавит в некоторых случаях от формального получения корочек тех, кому они в принципе и не нужны. И ни к какому "изживанию грамотности и профессионализма" это не имеет отношения.
http://m2bomber.com/ - пошук нерухомості без посередників / Arbitrium Vincit Omnia
Додано: Вів 09 січ, 2018 17:19
Стебаться, оно, конечно, весело, но можно посмотреть и с другой стороны.
Руководитель банка - в первую очередь менеджер, руководитель. Он не занимается непосредственно ни кредитной ни инвестиционной деятельностью, его задача - эффективно организовать работу банка. Потому нет настолько острой необходимости руководителю банка иметь именно профильное экономическое образование, и это в целом никак не ухудшит уровень менеджмента, просто избавит в некоторых случаях от формального получения корочек тех, кому они в принципе и не нужны. И ни к какому "изживанию грамотности и профессионализма" это не имеет отношения.[/quote]
Как-бы в статье мысль о "До керівників банку відносяться голова, його заступники та члени ради банку, голова, його заступники та члени правління банку, головний бухгалтер та його заступники.". Итог такой что вся эта братия может быть без профильного образования- включая бухгалтера, а не только один руководитель. Это если следовать букве статьи так сказать
Додано: Вів 09 січ, 2018 17:37
Можно согласиться, тем более, что классические банки умирают, а финтех возглавляют преимущественно ИТ-шники.
Главное, чтобы данное предложение не делалось под кого-то конкретного, как в случае Луценко и ГПУ. Например, "дарят" какому-нибудь таланту Приватбанк... Вполне может быть.
В целом же качество управленцев в коммерческих организациях (крупных) достаточно высокое в Украине. Проблема в государственных менеджерах.
Увы, резерва там нет, а те, кто в уже высоких должностях, назначались и назначаются по принципу свой/чужой.
Злочинна панда по принципу "Из Донецка - годишься". Реформаторы - "він стояв на майдані, ві гарна людина"...
Так и живем :(
Додано: Вів 09 січ, 2018 18:20
Украина - страна больших возможностей для ....лохотронщиков. Вот им действительно создают условия для быстрого ... обогащения. Если президент этой страны был в отсидке - что не позволяется законом - тогда почему ген прокурору этого низзя? Точно также открыта дверь для какой-то фигуры и в банковский сектор. Быть без правильного образования в банке - обречь банк на банкротство, если только в НБУ нет блата. Премьер Гройсман - тоже из той же колоды - и ничего, страна продолжает прозябать. Полет нормальный.
Додано: Вів 09 січ, 2018 18:32
Ну да подумаешь что там та обезьяна наруководит. Только потом миллиарды вкладчикам из фонда выплатить и долги банка за счет бюджета страны но это же мелочи.
ДС мне друг, но истина дороже
Додано: Вів 09 січ, 2018 18:47
Re: Керівникам банків в Україні дозволили не мати профільної
Вовсе не обязательно, если речь идет о ТОП менеджменте.
Обезьяна может быть и с экономическим образованием, и "наруководит", если она обезъяна.
http://m2bomber.com/ - пошук нерухомості без посередників / Arbitrium Vincit Omnia
Додано: Вів 09 січ, 2018 18:47
Так с этой целью (эффективно организовать работу банка) и вводилось требование о наличии профильного образования у данного хорошего менеджера, руководителя.
Повысить вероятность, так сказать))
Того, что хороший менеджер с профильным образованием эффективнее организует работу банка, чем тот же хороший менеджер, но без профильного образования.
реклама
|