RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Керівникам банків в Україні
дозволили не мати профільної...

Керівникам банків в Україні дозволили не мати профільної...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Вів 09 січ, 2018 19:07

  detroytred написав:
  Faceless написав:Руководитель банка - в первую очередь менеджер, руководитель. Он не занимается непосредственно ни кредитной ни инвестиционной деятельностью, его задача - эффективно организовать работу банка.

Так с этой целью (эффективно организовать работу банка) и вводилось требование о наличии профильного образования у данного хорошего менеджера, руководителя.
Повысить вероятность, так сказать))
Того, что хороший менеджер с профильным образованием эффективнее организует работу банка, чем тот же хороший менеджер, но без профильного образования.

Хороший менеджер-юрист с опытом может быть ничем не хуже, а то и лучше менеджера-финансиста с опытом, тут конкретно его образование значит намного меньше, чем опыт и личные качества, как руководителя. Обсуждается же не позиция руководителя подразделения, а ТОП менеджмент.
http://m2bomber.com/ - пошук нерухомості без посередників / Arbitrium Vincit Omnia
Faceless
Аватар користувача
Модератор
 
Повідомлень: 19148
З нами з: 24.01.12
Подякував: 1050 раз.
Подякували: 4276 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Вів 09 січ, 2018 19:14

  Faceless написав: может быть ничем не хуже

конечно.
Если бы было иначе, то об отмене требования о профильном образовании вообще не было бы и речи.

Другой вопрос - почему пошли на понижение вероятности?
От нехватки кадров (по необходимости) или под себя.
detroytred
Аватар користувача
 
Повідомлень: 18882
З нами з: 23.02.09
Подякував: 1135 раз.
Подякували: 2614 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 09 січ, 2018 19:22

  detroytred написав:
  Faceless написав: может быть ничем не хуже

конечно.
Если бы было иначе, то об отмене требования о профильном образовании вообще не было бы и речи.

Другой вопрос - почему пошли на понижение вероятности?
От нехватки кадров (по необходимости) или под себя.

Маловероятно, чтобы кто-то лоббировал отмену требования о профильном образовании для ТОП менеджеров банков "под себя", а кадров после массового банкопада стало только больше.
Но ведь само по себе требование действительно бессмысленно, т.к. ТОП менеджеров назначает набсовет или акционеры, это не случайные люди с улицы, и всегда уже имеют к этому моменту обширный опыт работы в финансовой сфере. Если у человека и так ВО, порой и не одно, но не профильное (неэкономическое) - ему что, корочку в каком-то МАУП покупать для этой формальности? У него и МБА может быть и десяток лет на руководящих позициях в банках, но вынь да положъ корочку с экономическим ВО, потому что где-то когда-то толстолобики решили что так надо.
http://m2bomber.com/ - пошук нерухомості без посередників / Arbitrium Vincit Omnia
Faceless
Аватар користувача
Модератор
 
Повідомлень: 19148
З нами з: 24.01.12
Подякував: 1050 раз.
Подякували: 4276 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Сер 10 січ, 2018 00:57

"Свидоми" порозганяли хороших банкиров, теперь судорожно пытаются выровнять ситуацию
papazina
 
Повідомлень: 510
З нами з: 19.12.10
Подякував: 7 раз.
Подякували: 29 раз.
 
Профіль
  #<12
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 22 гостей
Модератори: Irina555, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Як будуть зносити хрущовки в Україні 1 ... 6, 7, 8
R2 » Нед 07 січ, 2018 22:46
73 4633
Переглянути останнє повідомлення
Вів 09 січ, 2018 23:44
yarg
Підраховано кількість поліцейських в Україні
R2 » Вів 09 січ, 2018 11:33
1 63
Переглянути останнє повідомлення
Вів 09 січ, 2018 11:33
megabrualdeath
Чому «єврономери» в Україні нажили собі стільки ворогів 1, 2
R2 » П'ят 05 січ, 2018 11:40
11 818
Переглянути останнє повідомлення
Нед 07 січ, 2018 20:43
antonivs3
реклама

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.