Керівникам банків в Україні дозволили не мати профільної...
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Faceless написав:Руководитель банка - в первую очередь менеджер, руководитель. Он не занимается непосредственно ни кредитной ни инвестиционной деятельностью, его задача - эффективно организовать работу банка.
Так с этой целью (эффективно организовать работу банка) и вводилось требование о наличии профильного образования у данного хорошего менеджера, руководителя. Повысить вероятность, так сказать)) Того, что хороший менеджер с профильным образованием эффективнее организует работу банка, чем тот же хороший менеджер, но без профильного образования.
Хороший менеджер-юрист с опытом может быть ничем не хуже, а то и лучше менеджера-финансиста с опытом, тут конкретно его образование значит намного меньше, чем опыт и личные качества, как руководителя. Обсуждается же не позиция руководителя подразделения, а ТОП менеджмент.
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конечно. Если бы было иначе, то об отмене требования о профильном образовании вообще не было бы и речи.
Другой вопрос - почему пошли на понижение вероятности? От нехватки кадров (по необходимости) или под себя.
Маловероятно, чтобы кто-то лоббировал отмену требования о профильном образовании для ТОП менеджеров банков "под себя", а кадров после массового банкопада стало только больше. Но ведь само по себе требование действительно бессмысленно, т.к. ТОП менеджеров назначает набсовет или акционеры, это не случайные люди с улицы, и всегда уже имеют к этому моменту обширный опыт работы в финансовой сфере. Если у человека и так ВО, порой и не одно, но не профильное (неэкономическое) - ему что, корочку в каком-то МАУП покупать для этой формальности? У него и МБА может быть и десяток лет на руководящих позициях в банках, но вынь да положъ корочку с экономическим ВО, потому что где-то когда-то толстолобики решили что так надо.
http://m2bomber.com/ - пошук нерухомості без посередників / Arbitrium Vincit Omnia