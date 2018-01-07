Керівникам банків в Україні дозволили не мати профільної...

Додано: Вів 09 січ, 2018 19:22

detroytred написав: Faceless написав: может быть ничем не хуже может быть ничем не хуже

конечно.

Если бы было иначе, то об отмене требования о профильном образовании вообще не было бы и речи.



Другой вопрос - почему пошли на понижение вероятности?

От нехватки кадров (по необходимости) или под себя. конечно.Если бы было иначе, то об отмене требования о профильном образовании вообще не было бы и речи.Другой вопрос - почему пошли на понижение вероятности?От нехватки кадров (по необходимости) или под себя.

Маловероятно, чтобы кто-то лоббировал отмену требования о профильном образовании для ТОП менеджеров банков "под себя", а кадров после массового банкопада стало только больше.Но ведь само по себе требование действительно бессмысленно, т.к. ТОП менеджеров назначает набсовет или акционеры, это не случайные люди с улицы, и всегда уже имеют к этому моменту обширный опыт работы в финансовой сфере. Если у человека и так ВО, порой и не одно, но не профильное (неэкономическое) - ему что, корочку в каком-то МАУП покупать для этой формальности? У него и МБА может быть и десяток лет на руководящих позициях в банках, но вынь да положъ корочку с экономическим ВО, потому что где-то когда-то толстолобики решили что так надо.